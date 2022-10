La facture grimpe de 30% pour l’extension de l’école de Membach

Information plus réjouissante les élèves doivent intégrer ces nouveaux locaux après les congés de la Toussaint. Quelques ajustements ont été faits par ailleurs pour suivre les indexations des salaires du personnel, et l’augmentation du coût des pellets. "Il y a également une forte augmentation dans l’article des fêtes et manifestations, majoré de 17 000 euros, suite notamment à l’organisation du 21 juillet qui n’était pas prévu, et de la réception de nouvel an, reportée au mois de mai."

15 000 euros ont également été inscrits pour des travaux de rejointoyage à la façade de l’église.

Le conseil communal de ce lundi soir a également approuvé le cahier des charges pour la rénovation de l’appartement du rez-de-chaussée, au numéro 23 de la rue Boveroth. « Suite aux inondations, le gouvernement a débloqué certains budgets pour mettre certains immeubles à disposition des personnes qui ont été sinistrés, et si ce n’est pas le cas, on doit s’engager à ce que le bâtiment rénové soit destiné à du logement social. Les travaux intérieurs sont estimés à 145 000 euros et l’on disposait d’une somme de 177 000 euros. »