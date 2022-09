Des subsides pour réaménager le parvis de l’église et le centre de Baelen?

La solution pourrait avoir été trouvée grâce à l’appel à projets wallon "Cœur de village". Baelen pourrait ainsi aller chercher 80% de subsides pour un projet revu à la hausse qui chiffre dorénavant à 450000 euros. "On a étendu le projet pour intégrer vraiment le cœur du village avec des liens avec ce qui existe: la nouvelle place, l’espace des Rencontres réalisé il y a quelques années, le sentier qui relie la place au parc communal en passant derrière l’église et le parking actuel tout près de la nouvelle plaine de jeux. On veut aller vers une perméabilisation des sols et rendre cette entrée de Baelen plus accueillante."Ces aménagements viendraient ainsi s’ajouter aux nouveaux bancs, marches, espace verts et éclairages pensés initialement pour le parvis.

Sécurisation de la N61

Le conseil communal a également approuvé à l’unanimité le passage d’une grande partie de la N61 qui traverse Baelen, entre Eupen et Dolhain, à une limitation de 50 km/h. "La sortie de Dolhain, déjà limitée, sera prolongée au-delà du virage et la vitesse sera limitée également au deuxième virage, au niveau de l’immeuble à appartements." Suite à une longue série d’accidents, dont deux mortels à proximité du virage des Forges, des travaux de sécurisation avaient été décidés en 2021 avec le SPW. "Il y a une quinzaine de jours, les marquages au sol ont été réalisés par le SPW pour attirer l’attention des automobilistes: dans le virage, il y a une double ligne blanche avec une bande de couleur et, sur la ligne droite, des piquets de couleur pour rétrécir la chaussée afin que les gens adaptent leur vitesse pour aborder le virage."

Enfin, en réponse à l’inquiétude d’André Derome (Trait d’union), le mayeur a indiqué que Baelen était pour le moment épargnée par la hausse des coûts de l’énergie, grâce à son contrat avec Finimo. Contrat qui doit être revu à la fin de l’année.