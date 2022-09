Un marché Saveurs nature sous le soleil à Baelen

"C’est une bonne ambiance, les personnes ont l’occasion de faire un petit tour sur le marché juste après les communions. En plus, avec le soleil ça donne envie de rester, on a l’impression d’être encore un peu en été", sourit Benoît Franssen, le rucher de Lontzen participant depuis la 1erédition.

Un marché avec de différents produits, « beaucoup de diversité »nous confirment les visiteurs. En effet, il y avait non seulement de nombreux produits à déguster, mais aussi des vêtements, des produits de soins, des bougies artisanales… De plus, tous les produits proposés étaient artisanaux. Beaucoup d’artisans présents étaient des habitués et d’autres y participaient pour la première fois, comme « Pause Gourmande », originaire de Dolhain et qui vers 15h avait presque tout vendu. « C’est sympa de retrouver les personnes de la région et de rencontrer d’autres habitants des villages à côté ». Côté musical, c’est Two Shine qui accompagnait les badauds.