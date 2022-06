Et cette exposition, on la doit aux Brickologues de Thimister. "Nous cherchons toujours des endroits pour que nous puissions exposer gratuitement nos Lego , explique Pierre Demez. Une gratuité, tout simplement pour permettre à tout un chacun de pouvoir venir voir en famille ce que l’on peut créer sur base de Lego." Avec parfois des créations tout à fait exceptionnelles qui demandent de longues heures et jours de travail. Mais qui, surtout, émerveillent les plus petits. "Nous exposons plusieurs fois par an, dont à Thimister également. Quant aux exposants, ils proviennent de la région mais pas seulement.Nous avons des personnes qui font plus de deux heures de route pour venir du Luxembourg belge, de Louvain ou du Brabant wallon pour montrer leurs créations."

Et pour les exposants, c’est aussi l’occasion "de discuter entre nous. On se donne des conseils pour les montages. Parfois, certains utilisent des pièces d’une façon dont on n’aurait jamais imaginé et qui nous donnent plein d’idées! De plus, on s’achète des boîtes de Lego chez les uns et les autres."

Enfin, lors de la pandémie, les Brickologues avaient dû trouver un plan B pour s’exposer. "Nous avions tout simplement imaginé une exposition en ligne. Les exposants nous envoyaient des photos de leurs créations et nous les publions." Mais c’est quand même plus sympa de voir toutes ces petites briques de visu!