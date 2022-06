Les amateurs de musique électronique étaient ravis ces vendredi et samedi. En effet, le festival Trakasspa a fait son grand retour. Un mini-Tomorrowland qui en jette toujours au niveau de l’infrastructure et surtout de la scène magnifique qui est construite pour l’occasion.

Mais le public, qui provient de tout l’Euregio et qui a répondu présent, était évidemment là pour l’affiche. Un line up qui avait de l’allure, notamment avec la venue du belge Henri PFR.

"C’est la toute première fois que je viens au Trakasspa et c’est vraiment chouette" , a expliqué l’artiste bruxellois. Henri PFR a également avoué qu’il était heureux d’être là et de jouer. Il faut dire que ces dernières années ont été sobres en concert et le Trakasspa avait dû faire l’impasse sur deux années.

Ensuite, sur la scène située dans l’East Belgium Park, du côté baelenois près de l’entreprise Reul, le public a pu admirer vendredi les prestations de Bi Cue, Simon LR, Adrian Vega, Kelly, Young Franco et Calumny. Quant au samedi, il y avait quelques régionaux comme les Herviens Antoine Simar et DJ Shiver. Mais aussi Markus Könings B2BPokayoke, Alien Dee, Brieuc, James Carter, R.O. et HDN. Sans oublier Jay Hardway, le DJ hollandais typé EDM et qui a fait les plus gros festivals.

L’équipe organisatrice a donc mis le paquet cette année sur l’affiche. Et cela en valait la peine.