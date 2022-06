Une nouvelle pizzeria ouvre au centre de Baelen

C’est dans la rue Jean XXIII à Baelen que la pizzeria du même nom vient d’ouvrir ces derniers jours. « En fait, tout est parti du fait que moi et mon épouse Sabrina Hendrick avions envie de changement, explique Yves Legros de la pizzeria Jean XXIII. J’avais une envie de devenir indépendant et nous avons une passion pour la pâte levée depuis 20 ans. Dès lors, on a combiné les deux en ouvrant une pizzeria. » Avant cela, le couple a effectué « une formation de pizzaïolo à l’IFAPME de Liège avant de se parfaire la main dans un restaurant. De plus, on a été aidés notamment par la pizzeria Del Lupo de Stembert qui ont un parcours de vie similaire. »