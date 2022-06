"Nous pensions pouvoir l’ouvrir au début du mois de juin, le premier week-end pour la kermesse de Baelen. Mais nous attendons toujours la fourniture des clôtures. Tout a du retard pour le moment" , se désole le bourgmestre de Baelen, Maurice Fyon.

Cette plaine de jeux constitue un investissement conséquent pour Baelen, puisque la note approche les 70000 € en comptant le matériel (environ 30000 €) et le travail des ouvriers communaux.

"Il manque les clôtures ainsi que les graviers. On espère ouvrir la plaine de jeux dans les prochaines semaines. Nous avons pu l’élargir sur la pelouse, et à l’arrière se trouvent toujours le terrain de volley et les modules avec des barres."

Sur fonds propres… avant Membach?

Baelen a puisé dans sa trésorerie pour financer cette plaine de jeux qui ravira les plus petits. "Au départ, nous avions lancé une demande de subside via Infrasports… mais ils ne subsidient plus ce type d’investissement.Nous l’avons donc financée sur fonds propres" , précise encore Maurice Fyon.

Les autorités communales ont consenti un bel effort pour cet outil, mais elles ne perdent pas de vue la plaine de jeux de Membach qui pourrait elle aussi, à l’avenir, subir une rénovation en profondeur. Tout dépendra des finances communales…