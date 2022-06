Ce plan est scindé en deux lots: les aménagements des voiries et des abris pour les vélos. Au niveau des infrastructures, la liaison vers Welkenraedt empruntera le chemin Ocre avant de longer la ligne de TGV, tandis que celle en direction d’Eupen traversera Overoth. Le marché atteint les 350000 €, la part communale est donc de 200000 €. "En fonction des remises de prix, on verra si on fait le 2elot. Dans le rapport, la demande est d’avoir des abris individuels pour les vélos alors que nous avions imaginé un collectif. On attend de voir si ça passe ou pas mais ça pourrait être des boxes comme ceux installés récemment sur le parking de délestage de Battice… On verra" , a exposé l’échevin Roger Meessen.

Dix abris sur Thimister

Les abris du parking de délestage du "rond-point des vaches" sont situés sur Thimister-Clermont.Au nombre de dix, ils sont reliés à la Ligne 38 par un nouvel asphaltage sur l’assise de l’ancienne rue du Fort et par une bande sécurisée route de la Résistance. Ces boxes seraient la piste envisagée. "Mais on doit pouvoir réserver car ça ne va pas si on arrive avec son vélo et qu’il n’y a plus de place. On parle aussi de gratuité au début, puis d’une formule payante après. Mais je pense que c’est un plus si on est sûr de pouvoir récupérer son vélo après" , estime l’échevin.

La Commune de Baelen donne d’abord la priorité à l’aménagement des voiries, l’argent restant sera consacré aux boxes tout en sachant "que la Région finance, et qu’elle a aussi ses exigences" .

Le dossier a été approuvé avec l’approbation de la minorité. Le point devait absolument être voté avant le 30 juin pour envoyer le dossier à la Région wallonne.