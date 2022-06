"Les années précédentes, on nous a parfois un peu reproché d’avoir trop de techno. Ici, on marque le pas avec un line up EDM, musique mainstream…" , avance Simon Hiligsmann. Ainsi, le festival qui fait son retour cette année (outre une mini garden en septembre dernier à Eupen) a fait "un gros effort pour augmenter le budget line up" et, via de bons contacts avec les managers, faire venir des pointures qui vont brasser un large public.

Henri PFR, Calumny et Jay Hardway

Henri PFR marque un tournant pour le festival, avec une ouverture sur un public plus large. ©© Neutra Productions

"Nous aurons, sur la scène principale, Henri PFR avec, juste avant, Calumny et Young Franco. Ça, c’est pour le vendredi. Le samedi, on va retrouver James Carter (un Londonnien habitué de notre festival, pour des touches chill), R.O (qui est passé à Tomorrowland et est connu pour son duo avec Konoba) ainsi que Jay Hardway. Hardway, c’est un DJ hollandais purement EDM qui a fait les plus gros festivals (dont Tomorrowland), et il est aussi connu pour un remix avec Martin Garrix. De plus, nous aurons toujours des DJ’s locaux, tant germanophones que francophones (NDLR: Antoine Simar, Shiver…) , car notre volonté a toujours été de rassembler les deux communautés autour de la musique, de gommer la barrière linguistique qu’est la Mitoyenne. Avec ces DJ’s, on s’élargit à un public qui va des 18 ou 20 ans aux trentenaires, aux quarantenaires… C’est large, et très chouette."

À Baelen, après Eupen et Lontzen

Un vrai show lors des performances live des DJ’s. ©TRAKASSPA

La barrière linguistique est parfois matérialisée par une frontière, celle des communes notamment. Le festival s’en soucie bien peu. Après trois éditions sur Eupen et une sur Lontzen (la dernière sous la formule classique, en 2019), c’est à Baelen que les décors féeriques et grandioses de l’organisation (une marque de fabrique) se poseront ces 24 et 25 juin 2022.

"Nous avons toujours un terrain octroyé par la SPI, et bien souvent le zoning de l’East Belgium Park est tellement prospère que le terrain est vendu après un an. On n’a pas trop le choix… mais du coup nous sommes libres d’aller où on veut. Ici, on aura une belle grande prairie bordée de haies (on ne verra pas trop les entreprises) en dessous de chez Reul Frères. On aura deux grands parkings, la sortie d’autoroute est à côté…" Bref, l’accessibilité est assurée.

Les décors installés en 2017. ©TRAKASSPA

Au niveau des "commodités", le festival "reprend l’aspect garden avec une scène principale, un espace premium VIP, des endroits chouettes, un coin nourriture, un terrain de beach-volley, des bars sous des tentes stretch (le festival est bien couvert)… et le thème du Mexique (NDLR: après Bali et l’Égypte) avec une déco mexicaine, de la nourriture mexicaine, etc." , poursuit Simon Hiligsmann qui table sur 2000 festivaliers par jour (soit 4000 au total).

Le festival est réputé pour ses décors. ©TRAKASSPA

Des souhaits pour les prochaines éditions?

Quant à l’avenir du festival, les organisateurs le voient sur la lignée de cette édition 2022: davantage tourné vers le grand public. "Mon rêvecomme DJ? On a plein d’idées! Parmi nous, chacun a ses goûts mais on fait un festival pour le public, pas pour nous. Si on doit choisir pour nous, avec un DJ qui ramène du monde, je pense à Kölsch (NDLR: un DJ danois). Pour le grand public, pourquoi pas Lost Frequencies ou Ofenbach" , conclut Simon Hiligsmann, à qui on soufflerait bien quelques idées: Moderat (via Apparat), Joris Delacroix, Rüfüs Du Sol, The Blaze, Ben Böhmer, Paul Kalkbrenner (soyons fous)…

Près de 4000 festivaliers sont attendus sur le week-end. ©TRAKASSPA

Trakasspa Festival powered by CP NVST. Les 24 juin (18-2h) et 25 juin (16-2h) 2022 à Baelen (East Belgium Park, rue des Bas Fourneaux). Ticket à 30 € par jour, pass à 50 €. Préventes en ligne, au Grenz-Echo (Eupen) ou à la librairie Grignard (Welkenraedt). Interdit aux moins de 16 ans. Line up vendredi 24: DJ Greg, Simon LR, Adrian Vega, Young Franco (20h30), Kelly, Calumny, Henri PFR, Freestyle. Line up samedi 25: Marcus Königs, Alien Dee, Brieuc, Antoine Simar, James Carter, HDN, R.O, Shiver, Jay Hardway. www.festival-belgium.com.