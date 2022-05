Maurice Fyon a présenté la première modification au budget 2022. On y retrouve, à l’extraordinaire, une hausse de 10000 € pour les travaux de l’allée des Saules (le chantier est attribué et le dossier a été approuvé par la tutelle), 50000 € pour les emprises de la liaison douce Baelen – Membach (en conseil, les élus ont aussi validé une rétribution financière journalière – maximum 23000 € au total – pour occuper des morceaux de terrains afin d’y déposer des terres ou des machines), un projet "Pivert" qui passe de 100000 € à 175000 € (ce dossier a plus de 10 ans), du marquage routier qui pourrait coûter 7000 € de plus ou encore l’égouttage de la route d’Eupen qui passe de 62000 € à 72000 €. La minorité s’est inquiétée des 35000 € d’honoraires pour le règlement communal en matière d’urbanisme. "On a un projet de règlement sur toute la commune, avec une vraie force juridique donc c’est différent d’une charte. Pour cela, il nous faut un auteur de projet via un marché public, même si le gros du travail est fait en interne. Mais c’est très cher car le travail est colossal" , a indiqué l’échevine Fanny Crosset, en charge de l’Urbanisme.

Pour le budget ordinaire, "les montants sont adaptés en fonction des circonstances qu’on connaît, comme les indexations du personnel" , avance Maurice Fyon. Ainsi, 10000 € sont prévus pour un audit de rénovation de la maison récemment acquise rue de la Régence, 1500 € sont bloqués pour des honoraires sur l’aménagement de l’appartement du rez-de-chaussée àBoveroth (la Région a attribué 170000 € et les travaux coûteraient 135000 €; le logement doit être réservé à des sinistrés des inondations, ou devenir logement social)… Baelen prévoit également 37000 € pour l’essence des véhicules, au lieu de 27000 €. Heureusement, plusieurs bâtiments sont chauffés aux pellets et la Commune dispose d’un contrat fixe pour l’électricité jusqu’à fin 2022. Enfin, 16000 € sont budgétisés pour un dispositif de sécurité sur les véhicules de la voirie.

Le budget reste à l’équilibre.

2. Dans les églises

L’église Saint-Paul de Baelen dégage un excédent de 17721 €, alors que les portes ont été refaites et que des réparations ont été réalisées pour un vitrage et la croix à l’entrée de l’église. La fabrique de l’église Saint-Jean-Baptiste de Membach dégage 1931 €, et elle pense à restaurer le presbytère en 2024.

3. Conseil du CPAS

Rachel Nyssen intègre le conseil du CPAS, en remplacement d’Annabelle Corman (Trait d’Union).

4. Cession et déplacement

Les élus ont approuvé une cession gratuite à la commune d’une emprise de voirie de 528 mà Roereken. "Une régularisation d’une situation des années 70." Et le sentier vicinal 72 sera déplacé pour permettre la construction d’une habitation à Mazarinen.