Bailus: les jeunes de Baelen en veulent plus

Le conseil communal débute dans quelques minutes; Fabrice Massenaux, conseiller Alternative, presse le pas. Il est interpellé par les jeunes, sur le balcon d’entrée du Bailus. "Eh Fabro, on peut poser une question? On pourrait avoir plus d’accès au Bailus? On veut parler à Arnaud (NDLR: Scheen, échevin en charge de la jeunesse) ." Le conseiller s’arrête: "La séance est publique, je peux poser une question d’actualité et vous assistez au conseil… Mais vous ne pouvez pas intervenir."

Le conseil communal a, en effet, ses règles. Une interpellation citoyenne doit être déposée au préalable par écrit auprès du bourgmestre, lequel précise la date de cette interpellation.

En pleine séance, cinq jeunes grimpent les marches en direction de la salle du conseil. Ils sont interceptés par Fabrice Massenaux et Fanny Crosset. Le bourgmestre, Maurice Fyon, insiste: "Non, pour une question il faut demander avant." Ne pas créer un précédent. Fabrice Massenaux, lui, posera sa question dans la foulée. "Les jeunes souhaiteraient plus d’accès, être plus souvent au Bailus. Comment organiser les choses?" , demande celui qui, en avril 2021, avait présenté une candidature pour la gestion du Bailus. Une aide bénévole cosignée par plusieurs jeunes qui avait entraîné une épreuve écrite (le 8 juin 2021) et orale (le 15 juin 2021) pour le poste de coordinateur/animateur à mi-temps. L’emploi fut finalement dévolu, à l’unanimité du jury, à un autre candidat, non sans avoir généré des tensions entre certains intéressés.

En conseil, Arnaud Scheen s’est engagé à "écouter les jeunes, que le Bailus corresponde aux envies des jeunes de 12 à 25 ans" . Une date pourrait être fixée avec le coordinateur du Bailus, mais une première réunion informelle s’est tenue directement après le conseil, sur les gradins de l’Espace des Rencontres. Les jeunes ont pu formuler leurs questions et demandes. "Quid de la gestion? Quelles ouvertures? Quelles responsabilités? Qui payera les boissons…?" L’échevin a pris le temps et tendu l’oreille. Et le conseiller Massenaux a proposé son aide au gérant ce mardi. Le "climat serein et constructif" voulu par l’autorité communale semble s’installer, au bénéfice des jeunes de Baelen.