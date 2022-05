(NDLR: Loisirs, arts et culture) il y a 50 ans. C’était une époque où il y avait peu de télévisions, les activités à la salle du village étaient les seules distractions des Baelenois. C’était une belle époque et on est très heureux de ce que l’on a fait jusqu’à présent" , s’exclame André Hauglustaine.

Depuis 1972, cette association propose aux habitants de Baelen et de Membach des activités de loisir, artistiques et culturelles. Conférences, visites de grandes villes belges ou à l’étranger, petits-déjeuners Oxfam, animations et exposition lors des kermesses, balade guidée à la saison des champignons ou encore découverte d’entreprises: au total, elle en a déjà proposé plus de 300.

"On essaye d’organiser des activités que les gens ne feraient pas par eux-mêmes, sur les trois tableaux, loisirs, arts et culture" , commente la présidente, Nathalie Thönnissen.

Animations et expositions aux kermesses

Après ses cinquante premières années, le LAC n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin, assure André Hauglustaine: "On se porte bien puisqu’il y a des jeunes également dans le comité, la moitié des membres ont entre 30 et 40 ans."

La présidente en fait partie et ajoute avoir été freinée par ces deux années de Covid: "Il faut relancer la machine."

Pour ce faire, le LAC fera son retour lors de la kermesse de Baelen, le 1erweek-end de juin. "Chaque année, on y organise une exposition et des animations et un concours de dessin le samedi pour les enfants."

Cette année, c’est le club de zumba qui fera des démonstrations et la Tit’Mariot qui viendra expliquer le maraîchage.Les œuvres exposées à la maison communale proviendront cette fois-ci de la peintre Terry Collard. "Pour nos 50 ans, on présentera également des archives, des photos, des documents sur le LAC. Et les visiteurs auront l’opportunité de repartir avec un abécédaire des coups de cœur de la commune ou des cartes-vues" , ajoute la présidente.

Quant à la kermesse de Membach à la fin du mois juin, l’association y mettra en place un concours de construction, en parallèle à l’exposition de Lego.

Autre événement traditionnel: la balade guidée en forêt à la découverte de champignons aura lieu le 16 octobre.