Membach: le verger Pierre Wintgens a été inauguré

Créé il y a plus de 20 ans, en 1999, le verger Pierre Wintgens vient de subir une petite cure de jouvence. Un projet financé dans le cadre du budget participatif de la commune de Baelen et rendu possible grâce à des voisins de ce bel espace vert de la rue du Moulin à Membach. Ce dimanche, les nouveaux aménagements ont été officiellement inaugurés par les habitants du quartier et via un discours de la présidente du CPAS, Fanny Crosset.