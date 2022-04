Un coup de jeune pour le verger Pierre Wintgens

Une prairie devenue verger

La première inauguration de ce verger remonte à plus de 20 ans, à l’année 1999. Il s’agit en réalité d’un hommage à Pierre Wintgens mayeur de Baelen entre 1974 et 2000, qui fut également sénateur et député wallon (PSC) pendant de nombreuses années.. "Ce sont mes collègues du conseil communal qui ont eu une bonne idée alors qu’ils cherchaient un endroit auquel donner le nom d’un bourgmestre qui a siégé 26 ans dans la Commune. J’avais eu évidemment sur 26 ans l’opportunité de faire pas mal de choses. Ils ont choisi ce terrain, c’était un pâturage à la base, qu’ils ont appelé la plaine Pierre Wintgens. À mon initiative, on avait planté des arbres fruitiers pour que l’on puisse s’en régaler. J’aimais mieux ça qu’une rue" , se remémore l’ancien politique, aujourd’hui âgé de 91 ans. L’ex ministre des Finances, Philippe Maystadt, qui était alors président PSC, l’avait visité pour le retrait de la politique au niveau national de Pierre Wintgens. "Lui qui connaissait pas mal de communes, il avait trouvé ça vraiment sympathique comme idée."

Pierre Wintgens ©EdAPhilippeLabeye

Un nouvel appel pour un budget participatif 2022 doit être lancé dans le prochain bulletin communal, et les riverains du verger pourraient à nouveau en profiter pour installer un panneau de basket, un barbecue,.. « Le jury du budget participatif avait décidé d’octroyer une partie de la demande seulement. Et si le site est utilisé, le groupe pourra refaire une nouvelle demande « , explique Arnaud Scheen, premier échevin, plutôt confiant, « Le parc communal à Baelen est pas mal utilisé depuis qu’il a été réaménagé, donc on espère que ce sera pareil à Membach. »