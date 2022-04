Le projet de route cyclo-piétonne entre Membach et Baelen avance

La Commune va pouvoir maintenant entamer les négociations avec les propriétaires des bandes de terrains, principalement des prairies, longeant le haut de la route Jean XXII et le haut de la rue Hubert Braun, le tronçon séparant Baelen et Membach: l’axe du projet.

"On arrive enfin à la fin de la phase d’avant-projet, on passe en phase projet: la désignation d’une entreprise devra avoir lieu avant le 6 janvier 2023", déclare Arnaud Scheen. Ce n’est pas encore toute de suite qu’on pourra enfourner son vélo pour arpenter la piste cyclo mais le projet va devenir plus concret notamment avec les métrés exacts qui pourront être définis et le détail du cahier des charges. Pour poursuivre le projet, la commune doit acheter quelques parties de terrain de la zone non urbanisée qui a été budgétisée à 26085 €, montant qui sera intégré au budget extraordinaire du projet de la liaison douce.

Pour rappel, le projet de liaison douce entre Baelen et Membach n’est pas neuf, il fait partie du Programme communal de développement rural (PCDR), "il était ressorti comme projet prioritaire auprès de la population quand on avait fait une consultation au début du PCDR" pré cise Arnaud Scheen.

À travers ce projet, les habitants réclament une liaison sécurisée entre les deux grands villages de la commune.

Actuellement, seule la grande route, sans aménagement pour les usagers faibles, permet de les relier. L’idée est donc de créer une piste cyclo-piétonne sur le tronçon entre la route Jean XXII et la rue Hubert Braun, un chemin plus sécurisé qui pourrait également encourager la mobilité entre les deux villages et le développement touristique. Concrètement, "en montant de Baelen, sur la gauche, il y aura un site propre séparé par une barrière de la circulation pour les cyclistes et les piétons", ajoute encore l’échevin de la Mobilité.