De fausses invitations à payer une taxe circulent à Aubel

La police invite également les habitants à signaler cette fraude. "Nous demandons à toutes les personnes ayant reçu ce courrier de venir déposer plainte en nos locaux. Lorsque vous avez un doute lors de la réception d’un document, d’apparence, officiel et, qui plus est, d’une invitation à payer, contactez toujours le service concerné non pas via le numéro de téléphone renseigné sur le courrier mais via le site Internet officiel ou via une recherche Google (dans ce cas-ci il s’agit du vrai numéro de la commune d’Aubel mais ce n’est pas toujours le cas)."