La plus grande expo Playmobil de Wallonie s’installe à Aubel : rencontre avec un père et sa fille, tous deux passionnés (photos)

"Ce qui est gai aussi, c’est d’avoir des grands bacs remplis de pièces dans les ventes et d’aller fouiller, d’aller chercher la petite pièce qui manque sur le bonhomme, la petite plume… On passe des heures à chercher un élément manquant ou l’on tombe sur certaines pièces sympas que l’on met de côté ", ajoute Jean-Yves.

©France Fouarge

©France Fouarge

Ces mises en scène peuvent parfois prendre des tailles monumentales, comme le petit, c’est un euphémisme, bébé de Jean-Yves: un cirque composé avec des boîtes sorties dans les années 1980. "C’était celui qu’il n’avait pas eu quand il était petit, donc il en a fait un en 18 m2 pour compenser", le taquine sa femme, Anne-Catherine. "C’est mon plus gros projet qui tourne encore de temps en temps, avec une structure qui monte plus haut que le plafond de la cave… Il faut douze heures pour le monter !", reconnaît le collectionneur.

©France Fouarge

Il va sans dire qu’il s’agit d’une activité qui prend pas mal de place, et qui demande beaucoup d’organisation. Après avoir bien tourné, un diorama est en partie revendu le plus souvent (pour pouvoir investir dans d’autres choses), au contraire, certains sont précieusement rangés pour pouvoir être remontés à l’aide de photos.

Rencontres entre passionnés

Ce sont les expos-vente, en France, au Luxembourg, en Belgique qui rythment ainsi l’année de ces férus de Playmobil. Jean-Yves organise d’ailleurs pour la 8e fois son propre événement à travers son ASBL Ouftyplaymo. "C’est le 1er club de collectionneurs de Playmobil wallon. On l’a créé il y a trois ans pour gérer l’expo et se rencontrer entre collectionneurs. On en réunit une quinzaine." Et si la maison-mère du fabricant de jouets Playmobil rencontre actuellement des difficultés ( elle a annoncé devoir se séparer de 700 emplois au vu de sa situation économique), les amateurs chez nous ne manquent pas. "On était à 2 200 visiteurs l’année dernière et cette année on espère atteindre les 3 000… voire un peu plus. C’est pour cela que l’on a déménagé à Aubel dans une salle plus grande. Chaque année on doit refuser des demandes d’exposants, on sélectionne en fonction de ce que l’on veut représenter ! Il y aura également quatre ou cinq dioramas faits par des enfants. Il y en a pas mal qui sont fans de Playmo… et puis les parents suivent !"