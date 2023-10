Le "Pays du Bocage sans Frontières" reconnu comme parc paysager transfrontalier

Le "Pays du Bocage sans Frontières" est la région frontalière où se rejoignent les qualités paysagères exceptionnelles des Fourons flamands, du Pays de Herve wallon et du Pays des Collines ("Heuvelland") hollandais. Ce patchwork vallonné d’éléments bocagers linéaires, comme des haies, les alignements d’arbres et les talus boisés, ou encore des vergers hautes tiges, les vieilles forêts, les cours d’eaux rapides, constituent un véritable joyau paysager.

En mai dernier, une candidature en tant que parc paysager transfrontalier avait été soumise au gouvernement flamand.

"Aujourd’hui, nous sommes ravis que le gouvernement flamand soutienne la coopération structurelle au niveau du paysage à travers les frontières de la Flandre, de la Wallonie et des Pays-Bas", se réjouit l’organisation.

Le parc paysager "Pays du Bocage sans Frontières" couvre une superficie de 33 471 hectares et comprend le territoire de sept communes: la commune des Fourons en Flandre, les communes de Dalhem, Aubel et Plombières en Wallonie et les communes d’Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem et Vaals aux Pays-Bas. "Le parc paysager transfrontalier a pour objectif de servir de catalyseur pour protéger l’unicité territoriale et les valeurs élevées du paysage tout en travaillant avec les organisations partenaires et les parties prenantes locales pour trouver des solutions aux défis urgents auxquels il est confronté", indique l’organisation qui avance par exemple la détérioration des éléments typiques du paysage, suite aux inondations et aux sécheresses de plus en plus fréquentes, la disparition d’espèces végétales et animales uniques, l’avenir incertain des exploitations agricoles familiales, la pression créée de temps à autre par des activités récréatives et touristiques.