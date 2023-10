Le bourgmestre Freddy Lejeune a trouvé un repreneur pour sa boucherie à Aubel: il arrêtera le 1er avril 2024

L’Aubelois y tient, mais l’âge de la pension est arrivé (il est de décembre 1956). "Je vais avoir 67 ans, souffle-t-il. C’est officiel, et ce n’est pas une blague, je termine le 1er avril 2024. Je dois encore transformer tout le commerce, car j’habite au-dessus de la boucherie donc il faut scinder les deux, mais j’ai trouvé un repreneur qui est aussi dynamique et sympathique que moi (rires) . J’ai eu des propositions pour d’autres commerces (NDLR: notamment du prêt-à-porter) mais je voulais pérenniser la boucherie. Ce fut déterminant dans mon choix. Et c’est un repreneur de la région." On lui glisse directement le nom d’un Hervien et, honnête, Freddy Lejeune ne dément pas. "Oui, c’est Pascal Havelange (NDLR: qui a ouvert en février une boucherie au rond-point d’Outre-Cour à Herve) . " Mais les deux principaux intéressés sont prudents. Rien n’est signé, aucun plan définitif n’est déposé et une confirmation officielle n’est pas à l’ordre du jour (c’est un élément important). "Non, il n’y a rien de signé mais on se fait confiance, comme les marchands. Le contact est très bien passé, avec moi et avec mes enfants. Il est super-sympa", souligne le bourgmestre d’Aubel. Et Freddy Lejeune de conclure sur sa vie d’après… qu’il espère continuer à combler avec la politique (il briguera un second mandat en octobre 2024). "Il y aura le commerce en moins (NDLR: sous-entendu, avec encore plus de disponibilité s’il est à nouveau élu bourgmestre) … La boucherie sera fermée quelque temps durant la phase de travaux, pour rouvrir j’imagine le plus rapidement possible."