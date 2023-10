Un climat tendu au sein du personnel communal d’Aubel ? Le bourgmestre se veut rassurant

2. Ancienne gendarmerie On en parle presque chaque mois… Majorité et opposition ne tomberont jamais d’accord sur le projet de revitalisation urbaine, ni sur le dossier de l’hôtel et des appartements (porté par l’association momentanée Alimbattice/Lovenfosse) ou sur celui de la galerie d’art permanente et de l’extension du CPAS.

Ce lundi, il convenait de désaffecter une partie (l’ancien centre culturel) du domaine public communal et de modifier l’espace public (décret voirie) pour l’aménagement de la place Albert Ier, le parc public avec ses accès cyclopiétons, l’accès pompiers, l’extension de la voirie arrière… Léon Stassen a critiqué l’écran de végétalisation, "qui va créer une coupure dans le marché", ainsi que le démontage du kiosque (qui sera déplacé). La majorité estime que le marché pourra être agrandi vers le bas du village (une demande de deux ou trois commerçants) et que la verdure renforcera l’aspect convivial. En fin de conseil, Jacques Piron a remis une lettre aux conseillers, portant sur la " perte financière " de potentiellement 250 000 € suite à la vente de la gendarmerie.

3. Mobilité douce Le décret voirie pour l’extension du RAVeL vers le rond-point de Merckhof (et, par après, vers Henri-Chapelle via le Service public de Wallonie) a été approuvé, tandis que le projet PIWACY coûtera plus que prévu (le marquage au sol devant les écoles et les études supplémentaires – des carottages – pour le permis d’environnement de l’abattoir coûteront, eux aussi, plus cher).

4. Mariage Exceptionnellement ( "ça ne doit pas devenir un choix"), pour les personnes à mobilité réduite, les mariages pourront se tenir dans la grande salle de l’Espace Culture. La salle des mariages, au 1er étage de la maison communale, n’étant pas accessible.

5. Finances du CPAS Le compte 2022 se clôture sur un boni de 306 € avec une intervention communale de 427 280 € (484 308 € en 2023). Le CPAS a épaulé "de plus en plus de personnes âgées qui n’ont pas les moyens pour le logement en maison de repos". Les revenus d’intégration sociale sont aussi en hausse de 10%, et des aides ont été débloquées pour l’accueil des Ukrainiens (il ne reste qu’une seule personne au Clos Fleuri), mais le fédéral remboursait jusqu’ici 130 % des dépenses (désormais 100 %). Enfin, 31 dossiers de médiation de dette ont été rédigés en 2022.

6. Alarme La "fourniture d’alarmes incendie" et l’entretien du système coûteront 72 600 € à Aubel. La Commune souhaite "une mise en ordre collective pour l’ensemble des bâtiments avec un seul intervenant et non plus deux ou trois".