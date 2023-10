Télescope Einstein: un des trois puits à proximité du site du Val-Dieu ?

Annoncé il y a près de six ans, le projet de télescope Einstein poursuit son cheminement. Destiné à étudier les ondes gravitationnelles, l’outil permettra "d’explorer le processus de naissance des trous noirs, la structure des étoiles à neutrons et la nature de l’univers immédiatement après le Big Bang". Les prédictions de la théorie de la relativité d’Einstein seront également testées, "ce qui nous permettra d’acquérir de nouvelles connaissances sur notre univers". L’investissement dépassera les deux milliards d’euros et l’un des deux sites étudiés (avec la Sardaigne) est la région des trois frontières. Le pays de Herve pourrait, s’il est sélectionné fin 2025 début 2026 ( la déclaration d’intention pour la candidature officielle a été signée le 26 septembre), accueillir à plus de 250 mètres de profondeur l’un des trois tunnels (qui formeront un triangle) de 10 km de long, ainsi que l’un des trois puits principaux.