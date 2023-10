Léon Stassen, candidat bourgmestre à Aubel sur la liste Aubel Citoyen: il dévoile ses ambitions

Cette place de "numéro 1" était revenue lors des derniers scrutins (2012 – sur la liste Aubel Pluriel – et 2018) à l’avocat Jacques Piron (qui, pour rappel, avait récolté 412 voix en octobre 2018). Pour le prochain rendez-vous aux urnes, Aubel Citoyen s’est appuyé sur sa "meilleure cartouche", si l’on se fie aux résultats de 2018. En effet, c’est Léon Stassen (536 voix à l’époque) qui mènera la liste de l’actuelle minorité.

Désormais retraité, l’homme est une figure emblématique d’Aubel grâce aux établissements Horeca qu’il a dirigés mais aussi de part son engagement politique. " Recruté " en février 2018 par Aubel Citoyen, il était effectivement sur la liste Aubel Demain tant en 2006 (533 voix) qu’en 2012 (766 voix). Il avait alors endossé des responsabilités d’échevin mais aussi de président du CPAS durant presque deux mandatures, démissionnant en septembre 2017.

Un "chef de file" entouré d’une équipe qui se met en place. ©

"On se voit régulièrement en groupe, on en a discuté et à l’unanimité on a décidé de me mettre en tête de liste pour les élections de 2024, annonce Léon Stassen. J’avais fait le plus grand nombre de voix en 2018, et j’étais le 4e des deux listes confondues. J’ai acquis pas mal d’expérience en tant qu’échevin et président du CPAS."

Sur la future liste, il sera entouré des actuels conseillers d’Aubel Citoyen. "Les dix prolongent, les conseillers communaux et ceux qui nous soutiennent depuis les premiers jours. Joël Jacob, Jacques Piron, Thierry Mertens, Martine Meurens… Ils seront sur la liste. Avec quelle ambition ? Prendre le mayorat ! Il faut gagner trois sièges."

Pour ce faire, la minorité présentera aux Aubelois ses axes de travail, mais également les points qu’elle estime pouvoir être améliorés. "Il y a l’urbanisme, avec beaucoup de questions posées par les citoyens. On veut revoir le côté social, le côté pédagogique… et revoir aussi la gestion de l’abattoir. Tout ce qui touche aux finances, aussi. La majorité a des projets, mais ce sont beaucoup de projets assez coûteux. On n’était pas pour le Cœur de village ni pour l’hôtel avec les appartements (on a toujours été contre). Il y avait trois appels pour ce projet, et on avait choisi celui d’un Aubelois (hôtel et résidences services)."

La campagne est lancée

Aubel Citoyen est donc officiellement entré en campagne électorale. "Oui, oui", sourit Léon Stassen.

Lors des dernières élections, la minorité avait engrangé deux sièges supplémentaires, passant de 3 à 5 (sur 15). Une hausse semblable (65%) sera nécessaire pour quitter les bancs de l’opposition.