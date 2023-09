La cidrerie Stassen, véritable laboratoire du groupe Heineken: "Nous créons des boissons qui sont vendues partout dans le monde" (vidéo)

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’entreprise aubeloise fait partie, depuis 2012, du groupe brassicole, qui fabrique notamment la Maes, la Desperados ou encore la Grimbergen.

Mais concrètement, «directeur de la recherche et du développement», ça veut dire quoi? «Avec mon équipe, je m’occupe de concevoir différentes boissons qui seront vendues un peu partout dans le monde.»

Pour prendre un exemple, Heineken commercialise un cidre appelé «Orchard Thief» (littéralement, le voleur de verger). «En fonction du pays dans lequel on va le vendre, on changera le nom.» C’est ainsi qu’Orchard Thief deviendra «Ladrón de manzanas» en Espagne, «Stari lisac» en Croatie et «Milo klefits» en Grèce.

guillement On va aussi adapter le produit en fonction des spécificités de chaque pays

Mais on ne se contente pas de changer uniquement le nom. «On va aussi adapter le produit en fonction des spécificités de chaque pays.» Même le packaging est adapté. Bref, «les consommateurs des différents pays auront toujours droit à un cidre conçu spécialement pour eux».

Tous ces cidres, qui sont commercialisés partout dans le monde, ils sont tous produits chez Stassen? «Non. En général, on les fabrique chez nous au début. Et une fois que la demande est assez importante, on ouvre une unitéde production dans le pays de destination.» Autre solution : «on envoie le cidre en vrac et il sera embouteillé sur place».

Et plus récemment, Stassen a développé des boissons alcoolisées de la marque Desperados. «Elles sont pour l’instant en test en Belgique et en France. On prend encore la production en charge, mais une fois que les volumes seront suffisants, les boissons seront fabriquées par une grosse brasserie du groupe.»

Chez Stassen, on est fort en pommes

Et chez Stassen, on conçoit des boissons, mais pas que. «On travaille avec le centre de recherche agronomique de Gembloux pour développer de nouvelles variétés de pommes à cidre, détaille Marc Pirenne, responsable de la production. C’est une grande réussiste car, il y a six ans, le centre de recherche agronomique a développé une variété de pomme à la chair extrêmement rouge, qui donne des jus dont la couleur est proche d’un jus de cerise. »

Mais créer une nouvelle pomme, ça ne se fait pas en deux jours et demi. «Rien que pour arriver au fruit que l’on désire, ça prend six ou sept ans. Puis, une fois que les arbres sont plantés, on doit encore attendre cinq ans avant d’obtenir des pommes.»

Pour résumer, vous avez, pas très loin de chez vous, probablement sans le savoir, une petite entreprise qui conçoit des cidres et des boissons qui sont vendus dans le monde entier. Pas mal, non?

Fiers de nos entreprises: Stassen

La cidrerie Stassen expliquée en chiffres

40: Au total, 40 produits différents sont fabriqués à la cidrerie Stassen, notamment sous la marque Strongbow, Orchard Thief, et bien évidemment Stassen.

30: Chaque année, la cidrerie propose entre 30 et 40 nouvelles recettes. «Elles ne vont pas toutes être mises sur le marché, ou alors pas tout de suite, mais elles sont en tout cas élaborées», détaille Jean-Pierre Stassen.

36: Tous les ans, 36 millions de litres (ou 360000 hectolitres) de cidres ou autres boissons aromatisées sont produits par la cidrerie aubeloise.

22000: Et pour produire ces 36 millions de litres, la cidrerie a besoin de 22000 tonnes de pommes. «Entre 4000 et 6000 tonnes viennent de nos vergers. Le reste, on l’achète», poursuit Jean-Pierre Stassen.

1: Pour fabriquer une bouteille de cidre de 75cl, il faut environ 1kg de pommes. «Ça représente environ 10 pommes de taille moyenne, ou 20 petits fruits.»

60: Entre 60 et 75 % de la production de Stassen est exportée.

50: À noter qu’enivron 50 % de la production de la cidrerie Stassen est exportée en vrac, notamment dans des conteneurs.

Marc Pirenne, véritable gardien de la qualité de la cidrerie Stassen

Au sein de la cidrerie Stassen, Marc Pirenne est responsable de la production des différentes boissons.

Fiers de nos entreprises: Stassen ©EDA

Pendant que Jean-Pierre Stassen et son équipe créent de nouvelles recettes de cidres qui seront commercialisées un peu partout dans le monde, Marc Pirenne se charge de gérer la production au jour le jour. «On doit également s’assurer que les produits sont de bonne qualité. On s’occupe aussi d’industrialiser les recettes développées par le département R&D (NDLR : recherche et développement)», précise cet Aubelois qui travaille pour la cidrerie depuis déjà 30 ans.

Mais concrètement, ça veut dire quoi «industrialiser un produit»? «Une fois que la recette réalisée dans l’unité pilote est validée, on doit s’assurer qu’elle est transposable à grande échelle, définir des phases de test, de coordination, organiser la sélection des matières premières…» Bref, tout un programme.

Son travail l’amène aussi à se déplacer à l’étranger, notamment lorsqu’il s’agit de délocaliser la production de certaines boissons. «Je suis encore allé en Afrique du Sud il n’y a pas très longtemps.» Ses voyages lui permettent bien entendu d’enseigner à ses collègues étrangers les bonnes pratiques concernant la fabrication du cidre. Mais lui aussi, il apprend beaucoup. «C’est la force d’un grand groupe comme le nôtre. Il y a d’énormes synergies entre les différentes sociétés.»

Et une journée type, quand on est responsable de la production, ça ressemble à quoi? «Le matin, on a toujours une réunion au cours de laquelle on s’assure que tout se passe bien au niveau du planning, que la qualité de produits est optimale…»

Et puis, il va dans la production afin de rencontrer les opérateurs, qui lui font part de leur besoin.

Et l’après-midi, il participe à différentes réunions, que ce soit en interne ou avec des collaborateurs d’autres entreprises du groupe.

Même si ce travail a l’air passionnant, il n’y a pas une lassitude qui finit par s’installer, au bout de 30 ans? «Jamais. On est toujours confrontés à de nouveaux projets, de nouveaux challenges.»