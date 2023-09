Une hausse des locations et des boissons au hall omnisports d’Aubel ? "L’ASBL doit aussi survivre"

"Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est tenu à six reprises en plus de l’assemblée générale, a développé lors du conseil communal l’échevin Francis Geron (Aubel Demain). […] En 2022, la structure est largement déficitaire avec un total négatif de 44 277,40 €. Les recettes sont pratiquement comme dans les années d’avant-Covid. Par contre, au niveau des dépenses, nous assumons, mais en partie volontairement (NDLR: certaines dépenses du bâtiment relatives au propriétaire, soit la commune, ont été reprises par l’ASBL, comme l’éclairage et le remplacement des portes d’entrée) , une augmentation relativement sensible."

Parmi ces dépenses, on retrouve l’eau et l’électricité. Ces postes ont été analysés par l’échevin. "Pour l’eau, on a multiplié par six par rapport à 2021. Il y a notamment eu l’arrosage du terrain de football suite à la sécheresse. Nous avons trouvé un accord avec le club pour récupérer la moitié de cet investissement complémentaire. Au niveau de l’électricité, qui a doublé, Ores nous avait convaincu de repartir du tableau du hall omnisports pour alimenter tant les installations du foot que de l’Espace Culture. Le problème, c’est qu’à partir de là, le compteur et les relevés sont sur l’ASBL et les consommations ne sont pas relatives aux halls de sport (malgré les décompteurs). Maintenant, on va relever systématiquement les compteurs de chacune des installations pour ne répercuter que ce qui convient à chacune des entités. Par contre, une surprise totale au niveau de la taxation avec une amende de 7 500 € du service des affaires économiques pour déclaration insuffisante de recettes…"

Augmenter les locations sera inévitable

Pour le budget 2023, l’échevin a "considéré une croissance de 15%", une hausse des coûts de l’énergie, 14 000 € de la Commune pour l’électricité et 20 000 € de la Région, ce qui engendrerait un déficit de 17 100 €. "Les pistes pour sortir de cette spirale négative ne sont pas légion, à part des locations exceptionnelles et l’augmentation des locations de nos clubs qui peinent déjà à boucler les budgets. On doit soutenir nos clubs mais l’ASBL doit aussi survivre. Il faudra trouver des solutions mais on ne saura pas échapper à une augmentation des locations", craint Francis Geron, sachant que le sujet a déjà été abordé au conseil d’administration.

Et la cafétéria, rentable ?

Le conseiller Léon Stassen (Aubel Citoyen) a pointé le "prorata entre ce qu’on achète en marchandises par rapport à ce qu’on les vend". L’ASBL dépense pour 56 000 € et ne rentre que pour 71 000 €. Sont ici visées les consommations mais l’ASBL ne souhaite pas "faire payer un verre d’eau à 2 € à des enfants qui viennent faire du sport". "On a aussi des bénévoles qui ne pointent pas nécessairement tout ce qu’ils boivent", a glissé Francis Geron qui a fait remarquer les deux augmentations en quatre ans, déjà. "On ne veut pas être plus cher qu’un café, sans vouloir faire de la concurrence en restant vraiment trop bas." Selon Jacques Piron (Aubel Citoyen), il manque 3 000 € par mois pour être à l’équilibre. "Mais est-ce auprès des clubs qu’il faut aller les chercher ?", a interrogé Benoît Dorthu (Aubel Demain).

Le taux d’occupation est pourtant élevé, surtout entre 19 et 21 h, mais le bar n’est ouvert que le week-end et le jeudi, or 30% des recettes du week-end retournent aux clubs. "Difficile de faire rentrer de l’argent directement dans les caisses", a conclu Francis Geron.