Le retour du cortège lors de la fête Pop

Lors de la dernière édition de la fête Pop, les Aubelois n’ont pu organiser leur traditionnel cortège tant apprécié. Mais en cette année 2023, c’en est fini des mesures Covid et ce cortège rassemblant les différents quartiers aubelois a pu reprendre comme il se doit. Le thème de cette année était les contes et on a pu croiser des interprétations variées comme Peter Pan pour le quartier du centre, les 101 Dalmatiens pour Gorhez, Blanche-neige pour Schaens, Hansel et Gretel pour Messitert, les Trois Petits Cochons pour Merckhok et le Petit Chaperon Rouge pour la Driesch. Sans oublier une camionnette de la commune pour parodier le service des travaux communal pour clôturer le cortège folklorique comme il se doit.