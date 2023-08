Projet de centre d’hébergement du Bailou à Aubel: ça avance !

Une nouvelle affiche urbanistique a fleuri entre le stade de foot et les appartements des Terrasses à Aubel. Cet avis d’annonce de projet s’inscrit dans le cadre du recours introduit par le Bailou concernant sa demande de permis pour construire sur ce terrain communal un centre d’hébergement pour 15 personnes handicapées. Suite au refus de la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne en février, le projet a été légèrement revu: le bâtiment a été décalé de 2 mètres afin qu’un toit plat soit toléré dans la zone. L’échevin de l’Urbanisme a aussi pu avancer une série d’arguments pour dissiper les craintes d’inondations à cet endroit (après les nouveaux drainages réalisés avec le remblai du terrain de foot, la construction des appartements des terrasses, les nouveaux égouts rue de la Kan,..). "On a reçu un avis favorable de la commission de recours de la Région", rapporte l’élu. Mais le ministre doit encore se positionner et valider le permis. "On a encore eu une visioconférence le 13 juillet, si mes souvenirs sont bons, pour présenter le projet encore une fois.. On attend une réponse normalement pour le 18 août pour voir si le recours est définitivement bon. Puis ça doit passer au ministre qui a jusqu’au 18 octobre pour répondre !", indiquait en juillet, le directeur, Jean-Jacques Moxhet. Les réclamations peuvent être renvoyées jusqu’au 30 août..