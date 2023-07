Aubelois, donnez votre avis pour l’hôtel de 22 chambres, le parc, les appartements, la galerie d'art, l'extension du CPAS…

Le projet de transformation du centre d’Aubel sort du cénacle du conseil communal. L’avis des Aubelois est sollicité du 17 juillet au 15 septembre à 16h pour le projet d’extension du CPAS (avec création d’une galerie d’art permanente et d’une salle polyvalente, soit le projet Cœur de village détaillé dans notre article du 17 juin 2023), la construction d’un immeuble de huit logements de standing et la transformation de l’ancienne gendarmerie en un hôtel de 22 chambres. Sans oublier l’aménagement d’un parc public, de voiries et l’abattage d’un arbre. Il s’agit ici du dossier "Perspectives" ( notre édition du 10 octobre 2022), dont le permis a été déposé le 13 juin 2023. Un dossier crucial, chiffré voici un an à plus de 6,3 millions d’euros (si tout est réalisé) pour Aubel, et qui remonte à 2018.