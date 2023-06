Aubel Demain a approuvé le projet "Cœur de Village" ("Comme une invitation au parc"), au contraire de la minorité Aubel Citoyen, qui estime ne pas avoir été concertée ( "on nous le présente trop tardivement, c’est une nouvelle déception", dira Jacques Piron).

L’appel à projets a été lancé le 14 mars 2022 et Aubel a reçu un subside de 500 000 € (sur 840 000 €) le 5 janvier 2023. Il prévoit la végétalisation de la place Albert 1er avec une butte végétale, des bancs, des arbres…, mais aussi la création d’un passage couvert invitant au parc (38 m2), la création d’un espace polyvalent et d’expo (90 m2) et l’extension du CPAS (deux bureaux de 50 m2). "La galerie couverte permettra un accès permanent aux œuvres exposées, et nous prévoyons – à la demande des citoyens – un espace polyvalent. Le projet a été mené en concertation avec la famille d’Hubert Grooteclaes (NDLR: dont le nom n’est plus repris pour l’Espace Culture, ce que regrettait la famille) pour contribuer à pérenniser l’œuvre de l’artiste aubelois. L’espace s’appellera peut-être le Studio Grooteclaes ou L’atelier d’Hubert. C’est quelque chose qu’on doit encore voir avec les ayants droit. On va donc proposer à la famille d’exposer en permanence des œuvres d’Hubert Grooteclaes", a détaillé l’échevin Benoît Dorthu.

La galerie sera visible 24h/24. ©Commune d’Aubel

Le chantier sera scindé en plusieurs lots (gros œuvre, électricité, sanitaire) afin de permettre aux entrepreneurs locaux de répondre au marché. À la demande d’Aubelois, un autre emplacement est recherché pour le kiosque (qui pourrait donc être préservé). Quant au marché, il sera sans doute étiré un peu plus bas vu la perte d’emplacements. Enfin, quelques places de parking seront supprimées, mais "on doit pouvoir le faire pour de la végétalisation".

En réponse à la minorité, Benoît Dorthu a répondu que "les acteurs culturels avaient formulé la demande d’une vraie salle d’exposition permanente, visible depuis l’extérieur".

2. Gendarmerie

Jacques Piron a fait ses calculs sur base de l’indice de la construction, et selon lui le bâtiment de l’ancienne gendarmerie aurait pu, en 2023, rapporter 261 000 € de plus (il fut vendu pour 850 000 €) si une clause de révision avait été intégrée dans la convention. "C’est une erreur de la majorité", a-t-il jugé, laquelle a estimé qu’il était "dommage de ne pas l’avoir dit lorsqu’on a passé les conventions" et qu’il était "facile de réécrire l’histoire".

3. Voie douce vers la N608

Le conseil a approuvé la liaison douce entre le RAVeL (Ligne 38) et la N608 (au Haut Vent), une nouvelle fois. "On nous demande des précisions, et le marché doit être attribué en octobre, a présenté l’échevin Benoît Dorthu. On a passé les actes avec les propriétaires, la suite c’est le projet de la voie cyclable mené par le SPW Mobilité et Infrastructures du rond-point jusqu’à Henri-Chapelle."

Le marché doit être attribué pour le 31 octobre 2023 et les travaux entamés avant le 31 décembre 2024. Notons que la Commune devait obtenir l’accord… d’Aubel pour traverser la rue de Merckhof.

4. SDT

Le schéma de développement du territoire (SDT) proposé par la Région n’a pas été approuvé par les Aubelois, ni par la CCATM. Pour Aubel, les délais sont trop courts et il manque des données budgétaires.

5. Subside

L’ASBL Sport-Culture-Loisirs va bénéficier d’une aide de 21 826 € pour faire face à ses dépenses énergétiques.