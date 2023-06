Bonten : de l’atelier du grand-père à l’Espace Culture d’Aubel (Vidéo)

Mais un jour, l’atelier de Mathieu Bonten est parti en fumée. «Et il l’a reconstruit lui-même.» Fort de cette première expérience en construction, il est allé donner des coups de main sur des chantiers à gauche et à droite. «Et de fil en aiguille, il s’est vraiment lancé dans la construction.»

Une affaire de famille

Tout seul au début, Mathieu Bonten a ensuite été rejoint par son fils Stéphane. Et encore un peu plus tard, c’est Marc, le petit dernier, qui a rejoint l’affaire familiale, qui ne comptait à l’époque que quelques salariés. «Quand ils ont déménagé dans le nouveau bâtiment, en 1993, ils étaient une quinzaine.»

Mais voilà, il faut dire que les deux frères formaient un fameux tandem, très complémentaire. «Marc était plus attiré par l’exécution du travail et Stéphane par l’aspect commercial.»

Le bois et la brique

"On sait aussi bien réaliser le gros œuvre que l’aménagement intérieur. C’est ça notre vraie marque de fabrique"

Et même au niveau des matériaux, ils avaient chacun leur spécialité. «Mon tonton préférait le bois et mon papa la maçonnerie.» Et encore aujourd’hui, de ce grand-père menuisier devenu maçon par nécessité, il reste une entreprise qui est capable de construire de grands murs, mais aussi de concevoir une cuisine sur mesure. «On sait aussi bien réaliser le gros œuvre que l’aménagement intérieur. C’est ça notre vraie marque de fabrique.»

Pour en revenir aux frères Bonten, ce duo, aussi différent que complémentaire, était également très motivé. «Ils ont mordu à fond. Ils ont pris un chantier, deux chantiers…» Et comme il fallait du monde pour travailler sur ces chantiers, ils ont commencé à engager. «Et au final, c’est eux qui ont permis à l’entreprise d’avoir sa taille actuelle. Aujourd’hui, on emploie environ 90 personnes.»

90 personnes, mais plus Stéphane Bonten, qui a quitté la société il y a déjà quelques années. Entre-temps, Laura a rejoint son père à la tête de l’entreprise. Mais au final, pas grand-chose n’a changé. Bonten continue d’appliquer la recette qui a toujours marché : fournir un travail de qualité. Une recette qui peut paraître toute simple, mais c’est grâce à elle qu’une société fondée par un menuisier qui a dû reconstruire son atelier tout seul, s’est vue confier la construction du nouveau centre culturel d’Aubel, l’Espace Culture.

Les soumissionnaires, dans l’ombre, mais pourtant indispensables

Chez Bonten, on mène de nombreux chantiers. Et pour les décrocher, l’entreprise peut compter sur le travail de ses deviseurs.

Pouvoir associer son nom à l’inauguration de beaux bâtiments comme l’Espace Culture d’Aubel, c’est une fierté pour Bonten. Mais pour pouvoir réaliser un tel bâtiment, il faut fatalement se voir attribuer le marché. Et ça, ça ne saurait pas arriver sans le travail des soumissionnaires de Bonten. Un rôle qui n’est certes pas hautement sexy, mais ô combien important.

Arrivé il n’y a pas si longtemps chez Bonten, Gilles Samson n’a pas décroché le marché du nouveau centre culturel. Mais, lui aussi, il commence à obtenir ses premiers chantiers. Ce qui n’est pas une mince affaire. «C’est beaucoup de boulot car on propose quasiment une solution clé sur porte, commente le principal intéressé. C’est-à-dire qu’on rend une offre complète, qui comprend aussi les travaux qu’on ne réalise pas nous-mêmes, comme le carrelage et le plafonnage.» Et pour ça, «il faut consulter tous les corps de métier».

Et quand on a travaillé pendant de longues heures pour finaliser un dossier, on le soumet à l’architecte. «Des fois, il est refusé directement car on est trop cher.» Ce qui est évidemment très frustrant. «Je me dis que j’ai travaillé pendant un mois pour rien et que je n’ai plus qu’à jeter ma farde à la poubelle.»

Et quand on ne se fait pas recaler, le client revient souvent avec des demandes supplémentaires. «En général, ils veulent réaliser des économies. Nous devons alors nous concerter avec l’architecte pour trouver une solution technique sans dénaturer le projet.»

Et quand, au final, on décroche un chantier, c’est une vraie fierté. «C’est vraiment valorisant. Et puis, on se dit que, grâce à ça, on arrive à faire vivre l’entreprise.»

Aussi pour la menuiserie

Chez Bonten, il y a des deviseurs pour le gros œuvre, mais aussi pour l’aménagement intérieur. «De notre côté, quand un client vient nous voir, on commence par réaliser un projet en 3D, détaille Marie Roex, architecte d’intérieur. Sur cette base-là, on réalise un devis.» Et une fois qu’il est accepté, les employés de chez Bonten se rendent chez le client pour prendre des mesures. «Et une fois que tout est OK, le chantier peut démarrer.»

Bonten expliquée en chiffres

1946: L’entreprise Bonten a été fondée en 1946 par Mathieu Bonten.

1993: En 1993, l’entreprise déménage dans ses locaux actuels, situés route de Battice à Aubel. À l’époque, elle ne comptait qu’une quinzaine d’employés.

90: Aujourd’hui, Bonten emploie environ 90 personnes, dont une cinquantaine de maçons. «Au total, on a huit équipes pour la menuiserie et huit équipes pour le gros œuvre», commente Laura Bonten.

4: Initialement chiffré à trois millions d’euros hors TVA, le chantier du centre culturel (Espace Culture) en aura finalement coûté 4,2. «Mais habituellement, on ne s’attaque pas à des chantiers publics. En général, on se situe plus entre 750000 et deux millions d’euros.On construit par exemple des grosses maisons unifamiliales, des immeubles à appartements de taille moyenne et des maisons de repos.» Et puis avec des projets de cette taille-là, les hommes ne restent pas plus d’un an et demi sur le chantier. «Quand ils doivent travailler pendant deux ou trois ans au même endroit, ça devient long.»

4: Marc Bonten a quatre enfants : trois garçons et une fille. Les deux premiers n’ont pas l’air de vouloir rejoindre leur grande sœur dans l’entreprise familiale. «Quant au dernier, il est encore aux études.»