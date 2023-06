Fête de la musique à Aubel, édition 2023 sous un ciel mitigé mais une ambiance au rendez-vous. ©Cindy Thonon

Dès 11 h, c’est "Jabe" qui a chauffé le public. Suivi d’une intervention inattendue de l’Harmonie d’Aubel, présente dans le coin. Elle est passée et a livré une brève prestation appréciée des spectateurs avant de laisser place à "Just Friends" qui a plongé les spectateurs dans une ambiance chaleureuse.

98% Maximum Soul a mis le feu sur la place Nicolaï dimanche soir. Ils clôturent la journée dans une ambiance de folie. ©- Centre Culturel Hubert Grooteclaes

Quelques gouttes de pluie se sont invitées mais le public lui est resté pour écouter "Three of us" suivi de "98% Maximum Soul" qui clôturait la journée dans une "ambiance de fête totale. On essaye toujours de terminer avec un groupe qui marque les spectateurs, pour qu’ils s’en souviennent. Et 98% ont assuré", déclare le président du Centre culturel Hubert Grooteclaes, Luc Willems.

C’est une formule gagnante qui n’a pas changé. Il y a toujours quatre concerts qui sont programmés pour permettre une diversité de style. L’endroit est aussi idéal juste à côté du marché dominical. Encore un beau succès pour cette édition 2023.