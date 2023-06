Franc succès pour l’atelier mobile de formation pour la découpe de viande

"Les résultats sont excellents puisque le taux d’insertion des personnes formées est de 99%", se réjouit la co-directrice de Wagralim, Sophie Bourez. "On connaît la pénurie de main d’œuvre qui touche le secteur. L’originalité de ce projet, c’est d’amener la formation au sein même des entreprises."

L’unité mobile de formation à la découpe de la viande. ©ÉdA – Jacques Duchateau

Concrètement, le semi-remorque qui contient six tables de découpe est stationné sur le parking de l’entreprise qui fait appel au projet, elle fut notamment active à Aubel. Jusqu’à 10 travailleurs peuvent y être formés en même temps. "Les avantages pour les entreprises qui font appel à Walmeat2U, sont le fait que les travailleurs ne se déplacent pas mais aussi que la matière première est travaillée sur place", détaille Sophie Bourez.

Noémie Henry, directrice d’Epicuris ©ÉdA – Jacques Duchateau

Lancé en 2016, le projet a fait l’objet d’un partenariat public privé (le consortium regroupe des acteurs comme Porc Qualité Ardenne de Malmedy ou les Aubelois de GHL Groupe et Lovenfosse) mais dès ce mercredi, la mission de la Région wallonne se termine. "Si le projet se clôture et que les financements publics s’arrêtent, il est important que le projet se poursuive et permette de répondre aux défis auxquels est confronté le secteur de la viande. C’est pour cette raison qu’il sera intégré à l’offre structurelle du centre de formation Epicuris."

Près de 300 personnes ont été embauchées après être passées par Walmeat2U sur l’arrondissement de Verviers.