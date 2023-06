"On a été interpellé suite à l’inauguration de l’Espace Culture sur la question de la mise en place d’un plan de mobilité et de sécurité spécifique. L’idée, c’est de faire une opposition constructive et positive."

Le président du conseil communal, Frédéric Debouny (Aubel Demain) préfère favoriser les "moyens les plus efficaces pour arriver aux objectifs". "Depuis 15 ans, on a une CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité, NDLR) avec des représentants du monde politique et des citoyens. Si un point de la CCATM demande une réponse, le collège communal doit l’acter et justifier sa réponse. J’ai d’ailleurs insisté en début de CCATM sur le point mobilité, car ce n’est pas que de l’urbanisme. Sur les points que vous évoquez, c’est pertinent. Il faut une rampe d’escaliers à l’entrée principale de l’Espace Culture, elle est nécessaire. La circulation entre le côté droit de l’Espace Culture et la buvette du foot est en réflexion. La mise en place de places PMR aussi, il faut les mettre en avant. Et le rack à vélo est prévu, avec une dizaine d’autres points dont certains avec des prises pour les batteries et même, en fonction du coût, de l’outillage. Quant aux scouts (la pose d’une barrière, NDLR), on a encore un peu le temps puisqu’ils arrivent mi-septembre… Utilisons les outils qui existent déjà, la CCATM est là pour ça. C’est un outil merveilleux qui ne fonctionne peut-être pas de manière optimale, à nous d’y remédier. Et ça permettra d’évoquer d’autres points que l’Espace Culture."

"On aurait pu travailler en amont des projets"

Jacques Piron (Aubel Citoyen) a développé un dernier argumentaire. "Le but recherché ici, c’était d’avoir une présence régulière des membres pour trier certains éléments clefs avant d’arriver en CCATM ou au collège. D’être proactif. On aurait pu travailler en amont des projets, pour peut-être les intégrer après en CCATM quand elle jouera pleinement son rôle." Benoît Dorthu a conclu, dans un sourire, "on est à un an d’une échéance et c’est la première fois que vous déposez un point". Et la première fois que l’opposition essuie un refus.

98% Maximum Soul en concert et le retour du conseil des enfants à Aubel

98% Maximum Soul sera ce dimanche après-midi à Aubel. ©EdA LABEYE Philippe

1. Fête de la musique

La fête de la musique, c’est ce 18 juin dès 11 h. Quatre groupes au menu, dont 98% Maximum Soul à 16 h 30.

2. Une dame renversée

Vendredi, une dame en chaise roulante a été légèrement blessée entre le RAVeL et le parking de Mr. Bricolage. Une liaison douce est prévue mais le permis ne sera pas déposé avant septembre et la concrétisation ne se fera qu’au printemps 2024.

3. Retour du conseil communal des enfants

Le règlement du prochain conseil communal des enfants – jusqu’en 2025 – (présentation et élections après la rentrée scolaire du 28 août) a été validé. Calqué sur le précédent règlement, celui-ci prévoit entre 10 et 14 réunions par an, un budget de fonctionnement de 1 600 €, un comité d’accompagnement, une animatrice (quasiment désignée)… Le précédent conseil communal des enfants fut stoppé par la pandémie.

4. Inago "perd" la résidence Léoni

L’ASBL Kathléos, créée en parallèle d’Inago, va racheter la totalité de la résidence Léoni de La Calamine. "Comme pour Nosbau, la Communauté germanophone reprend la maison de repos de La Calamine (et donc l’emprunt et la garantie d’emprunt, NDLR) . Léoni n’appartient plus du tout à Inago et nous gardons juste une garantie d’emprunt pour le centre de soins Saint-Joseph (qui pourra aller puiser dans une enveloppe de près de 4,2 millions d’euros pour des travaux, NDLR) et pour La Kan", a indiqué en séance Bénédicte Willems-Léger, présidente d’Inago.

5. Finances

Benoît Leuther, directeur financier d’Aubel depuis septembre, a présenté son premier "compte", celui de 2022. Ce dernier présente un boni de 4 807 € et un boni cumulé de 711 943 €. L’extraordinaire (les investissements) est en mali de 1,6 million d’euros, mais des emprunts arrivent cette année et équilibreront le budget. Aubel dispose de 1,2 million d’euros de provisions avec les bonis cumulés et a payé 3 984 factures l’an dernier. "La situation financière est relativement stable. Les prochains investissements seront plus raisonnables (que l’Espace Culture, NDLR) et liés à des subsides", a pointé l’échevin des Finances. Jacques Piron (Aubel Citoyen) est cependant inquiet. "Il faudra maîtriser les années futures, car on n’a jamais été aussi bas."

Ce point a permis d’apprendre qu’aucune taxe sur les terrasses n’a été prélevée en 2022 et que l’emplacement de la plaine multisport est en suspens, le temps d’y voir plus clair dans le dossier de revitalisation.

6. Marchés publics

Les huit principaux marchés publics approuvés entre le 21 janvier et le 31 mai ont été présentés. On y retrouve 22 257 € pour du mobilier à l’Espace Culture et un marché pour le fauchage des accotements (70 €/h). Léon Stassen (Aubel Citoyen) a demandé pourquoi cette tâche n’était pas confiée aux ouvriers communaux. Ces derniers réalisent aussi du fauchage, mais ils ne disposent pas des mêmes machines et sont actuellement en sous nombre (pour cause d’incapacité et de maladie). Aubel privilégie la flexibilité et l’assurance du service. Un argumentaire semblable à celui développé jadis pour les techniciennes de surface.

7. Abattoir

Le permis d’exploitation arrive à son terme. Un auteur de projet sera désigné pour entamer son renouvellement.

8. Urbanisme

Le Service Public de Wallonie sollicite les Communes et les citoyens dans le cadre de la révision du schéma de développement du territoire (SDT). "Il y a une enquête publique jusqu’au 14 février. Le SDT c’est une bible, la pierre angulaire de l’Urbanisme (au-dessus du CoDT). C’est important mais le temps pour analyser ce dossier de 240 pages (sans les annexes) est symbolique, c’est un manque de respect… Je conseille à chacun d’aller sur le site du SPW ou de l’Union des Villes et Communes pour avoir une grille plus simple et émettre un avis", a commenté Frédéric Debouny. La CCATM d’Aubel (ce 13 juin) se prononcera également et la Commune espère formuler un avis pour le 26 juin.