Aubel: on dépose le permis ce mardi pour l’hôtel, les appartements, le parc, la démolition du kiosque...

"L’appel à intérêt a été lancé le 25 juin 2018 et approuvé le 17 avril 2019. Le prix d’achat, c’est 850 000 €. Mais l’acheteur interviendra dans l’équipement du parc 50 000 € (htva). L’acheteur démolira aussi le hangar communal à ses frais. Et il va acquérir deux zones supplémentaires (476,10 m2 et 443,85 m2), pour un total de 919,95 m2, au prix de 120 €/m2. Soit 110 394 €. Ce qui fait un prix total de 1 010 394 €. On dépose le permis de bâtir, un permis unique, pour l’ensemble du dossier (hôtel, cœur de village – extension du CPAS et galerie d’art –, aménagements du parc, etc.) ce mardi 13 juin 2023", a exposé ce lundi Benoît Dorthu.

©DONEA Architecture

Ce dossier primordial pour l’avenir d’Aubel, nommé Perspectives, fut détaillé le 10 octobre. Il prévoit un hôtel de 22 chambres, 8 unités de logements, des parkings sous-terrains (pour l’hôtel et les appartements), un parc public en connexion avec la place Albert 1er, la démolition du kiosque pour y planter des arbres sur une "butte", des liaisons cyclo-piétonnes (pas d’accès aux voitures mais possible pour les pompiers) vers la zone d’équipements communautaires… L’espace qui accueille le hangar communal (600 m2) pourrait intégrer le domaine privé via un bail emphytéotique, ce qu’a regretté Jacques Piron (Aubel Citoyen) qui s’est aussi interrogé sur le prix de vente de l’ex-gendarmerie. "Donc aucune clause de révision de prix ? Quant à la convention, il y avait une fin de délai au 30 septembre 2021. Tant que personne ne la conteste, elle reste valable… Mais une des deux parties pourrait la dénoncer devant un tribunal. La prudence serait de repasser une convention."

©DONEA Architecture

L’échevin a indiqué devoir "resigner une convention pour les derniers mètres carrés", et que "la vente étant considérée comme parfaite, il n’y a pas de clause de révision mais les 120 €/m2 n’existaient pas au départ".

Le dossier sera encore sur la table du prochain conseil communal, le 26 juin, pour le cahier des charges du volet "cœur de village".