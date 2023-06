Le nouveau Roy d'Aubel est connu!

Ce 10 juin, les festivités de la kermesse d’Aubel, organisées comme à l’accoutumée par la Société royale Saint-Hubert, débutaient avec le traditionnel tir au Roy au foot d’Aubel. Ils étaient huit hommes, sur les dix tireurs que compte la société, à tenter de faire tomber le dernier morceau de l’oiseau durant l’après-midi. Et pour ce faire, il n’y a pas de secret, insiste le vice-président Jean-Paul Lejeune: "Le bois est différent chaque année, c’est notre trésorier qui fait l’oiseau et parfois il inclut des visses dedans etc pour que cela dure plus longtemps. C’est un vicieux. L’année dernière cela n’a même pas duré une heure, en 40 minutes le Roy était connu, et des fois ce n’est qu’à la tombée de la nuit !"