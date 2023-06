Une demande pour décaler le bâtiment du centre d’hébergement de nuit à Aubel

Toutefois, malgré les atouts du dossier, la fonctionnaire déléguée refusait le permis en février, en raison de la toiture plate proposée ainsi que… d’un risque d’inondation. "Nous avons eu une visioconférence voici presque deux mois avec la fonctionnaire déléguée. On va réintroduire de nouveaux plans pour faire en sorte que ça passe", glisse Francis Geron (Aubel Demain), échevin de l’Urbanisme. Avec un changement majeur qui pourrait faire la différence. "Ils sont d’accord sur le principe de l’introduction de nouveaux plans, et ça passera directement chez le ministre et non plus à la DGO4. Les nouveaux plans sont dans les mains du bureau d’études. Ça aurait sûrement été plus simple de discuter directement avec eux avant d’aller en recours (le promoteur et son architecte), mais ça va se solutionner. Par contre, il est évident que nous ne construirons pas cette année."

Ce que souhaitaient surtout éviter les porteurs du projet, c’est la création d’une toiture à double versant qui serait désespérément vide. C’est notamment le cas pour le bâtiment de la crèche de La Minerie, qui dû aussi se plier à l’imposition. "Ici, on va décaler le bâtiment pour revenir sur une zone où la toiture plate est autorisée. Nous avions 5% du bâtiment en zone à caractère rural, en le faisant glisser sur le terrain on pourra avoir une toiture plate comme pour le hall de sport, le football ou encore le Bailou." Quant à la zone inondable, l’échevin a pu avancer de nombreux arguments. "Avant, c’était parfois marécageux car le terrain de foot est drainé. Mais quand on a remblayé le terrain de foot, on a réalisé un nouveau drainage. Ce fut le cas aussi pour les appartements des Terrasses. Et il y a le nouvel égout rue de la Kan. Il n’y a plus jamais eu d’eau sur ce terrain. Vraiment, s’il vient de l’eau dans cette zone, c’est qu’on sera déjà noyé très haut, y compris à Warsage !"

Jean-Lacques Moxhet, directeur du Bailou, reste très attaché au projet, malgré le retard. "Pour l’instant on ne sait encore rien, on attend la décision du ministre Borsus sur notre recours (afin de bouger le bâtiment) pour ce 19 juin. Le recours est favorable et, normalement, il suit l’avis du recours. Il a le dossier mais on ne sait pas ce qu’il va répondre. On va renvoyer les plans, et après il faudra lancer les appels d’offres, etc. Mais ça, c’est l’architecte qui va s’en occuper."