De la musique classique éclectique et accessible à Val-Dieu : les concerts du Printemps dévoilent leur programmation

L’idée aussi à travers cette programmation plus variée est d’attirer un public plus jeune. "On dit souvent que le public des concerts classiques est un public de vieux mais ce n’est pas entièrement vrai." Les organisateurs constatent qu’il y a un renouvellement du public des concerts du printemps, plus jeunes. Les organisateurs souhaitent que le public âgé entre 20 et 35 ans dépasse la barrière des préjugés en offrant notamment des places à prix réduits pour les moins de 26 ans, 10€ par concert. "Il faut se lancer et y goûter une fois. À partir de là, c’est un monde merveilleux qui s’ouvre", ajoute Jean Marie Xhonneux, membre de l’organisation depuis près de 15 ans. Le festival est accessible "à tous", insiste l’équipe organisatrice, "ce n’est pas seulement pour les mélomanes avertis. Il y en a qui viennent parce qu’ils sont attachés au lieu, à Val Dieu. En réalité, il faut être un peu curieux", souligne Philippe Hallet.

Réservations: www.concertsduprintemps.be, par téléphone 0472/60.49.05 ou voie postale: Place Nicolaï, 1 à 4880 Aubel, PAF: à partir de 25€ > 26 ans.

Des grands noms de la musique classique comme Mozart, Beethoven ou encore Brahms pour ne citer qu’eux résonneront aux concerts du Printemps 2023, avec une nouveauté: la présence d’un duo violoncelle/accordéon.

Tous les concerts commenceront à 20h dans la Basilique du Val-Dieu à Aubel.

Concours Reine Élisabeth

Le 26 mai, "un concert de musique de chambre avec un duo violon et piano", annonce Philippe Hallet, président du comité organisateur. Le duo est composé de la violoniste belge, Sylvia Huang découverte au concours Reine Élisabeth 2019, elle a remporté les deux prix du public. Elle sera accompagnée du pianiste russe Boris Kusnezow. Leur programme est composé d’œuvre de Mozart, Brahms, Bartok et Faure.

Un trio original

Le 2 juin, ce sera le trio à cordes français Goldberg qui proposera des œuvres de Schubert, Beethoven et Mozart. "Il y a très peu d’œuvres pour le format du trio à cordes mais elles sont toutes magnifiques".

Place à l’improvisation

Le 9 juin, "pour la première fois un accordéon va résonner dans la Basilique du Val-Dieu. Je pense que le public va être surpris et enchanté. C’est de l’improvisation sur des thèmes classiques et actuels". Le duo français, composé du violoncelliste François Salque et de l’étoile montante du jazz européen Vincent Peirani, proposera des thèmes traditionnels d’Europe centrale, du tango et du jazz.

Une voix d’exception

Le 16 juin, la musique baroque colorera le lieu mythique de la Basilique avec les Muffatti, un orchestre de chambre belge spécialisé dans la musique baroque. Accompagné d’une voix "d’une beauté presque surhumaine", du contre-ténor sud-africain Clint van der Linde. "Ce sera des motets, de la musique religieuse des psaumes généralement, qui seront entrecoupés de musique de Vivaldi".

Retour de l’OPRL et présence d’un soliste de Gemmenich

Le 23 juin, l’orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL) revient après une absence due aux mesures sanitaires. "Il revient sous la direction de la cheffe Lucie Legay, révélation 2023 des Victoires de la musique classique. Il y aura une première partie avec une pièce du compositeur anglais Ralph Vaughan-Williams suivi d’un concerto pour hautbois interprété par le soliste Sylvain Cremers qui est né à Gemmenich. La deuxième partie sera consacrée à la pièce “Ma Mère l’Oye” de Maurice Ravel composé de contes enfantins qui clôturera le festival".

À noter qu’il est possible de souscrire à abonnement pour les cinq concerts au prix de 100 €, les quatre premiers concerts sont fixés à 25 €, le concert de clôture à 28 €, 10 € pour les moins de 26 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Une formule restauration est possible avant ou après le concert, réservation souhaitée au 087/69.28.48 ou par mail à info@cassecroutevaldieu.com.

Infos: www.concertsduprintemps.be