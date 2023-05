Bonne nouvelle pour le paysage commercial aubelois. Le Casa va enfin ouvrir ses portes à l’ancien Kitchen Market de la rue de Battice, le vendredi 19 mai prochain. Pour rappel, cette ouverture a pris du temps suite à un contentieux avec le service des implantations commerciales de la commune qui refusait ce déménagement en raison d’une perte de l’affectation commerciale des lieux, vides depuis plus de deux ans. Mais désormais, tout est arrangé après diverses procédures.

Un concept store à la place de la fleuriste La Glycine à Jehanster

Depuis quelque temps, la fleuriste La Glycine, située rue Alphonse Collette à Jehanster, a fermé ses portes suite à la pension bien méritée de la patronne. Mais le commerce va revivre avec sa belle-fille qui va y ouvrir un concept store dès le 21 mai prochain.

Une boutique de prêt-à-porter au centre de Pepinster au mois d’août

L’ancien Visionaris, situé au croisement des rues Massau et de la Régence, au centre de Pepinster, va bientôt être à nouveau occupé. Ainsi, dès le mois d’août, on y retrouvera une boutique de prêt-à-porter nommée Claïa by Adeline.