Voici combien coûte l’Espace Culture d’Aubel

Et la suite ?

Rebondissant sur ces chiffres, le conseiller de la minorité Léon Stassen a souhaité savoir "quelle est la suite avec le bâtiment de la gendarmerie, l’hôtel et le reste ?". Pour rappel, la revitalisation urbaine d’Aubel (6,4 millions d’euros) a été présentée avec une vision jusqu’en 2037. L’association momentanée Alimbattice-Lovenfosse a prévu d’investir au minimum 2,5 millions d’euros rien que pour les appartements et au moins autant pour un hôtel de 22 chambres, notamment. La Commune investira aussi pour un parc public en connexion directe avec la place Albert 1er. "Le permis de bâtir sera déposé fin mai pour l’ensemble (hôtel, appartements, parc et aménagements derrière le centre culturel), a répondu Francis Geron. À partir de là, on signera une convention chez le notaire avec les acheteurs. On a une promesse claire que le projet est plus que valable et valorisable. La promesse de permis ne reste qu’une promesse, mais elle est pratiquement entérinée après trois ans d’insistance. La convention portera sur la surface réelle, elle prendra effet au moment du dépôt du permis."

Le permis sera déposé fin du mois pour l’hôtel, les appartements, le parc, etc. ©DONEA architecture

L’ancienne gendarmerie réévaluée

Le bâtiment de l’ancienne gendarmerie a été vendu jadis contre 850 000 €. Un prix sur lequel est revenu Léon Stassen. "Donc en cinq ans de temps, depuis 2018, le prix n’a pas changé ?" "À ce stade-ci non, mais tout reste négociable, comme dans tout marché", a indiqué Francis Geron. Et Jean-Claude Meurens, ancien bourgmestre, d’être plus clair: "Une nouvelle estimation devra être faite !"

Le bâtiment a été estimé voici 5 ans, une nouvelle estimation serait prévue. ©ÉdA Philippe Labeye

Léon Stassen a jugé que la partie "hôtel" aurait pu être en chantier dès 2018 et qu’elle ne devait pas venir après les appartements. Il a pointé du doigt, aussi, la perte d’emplacements de parking ainsi qu’un espace vert qui, selon son groupe, aurait été préférable à des appartements. "L’hôtel après les appartements ? Vous pouvez le penser sans que ce soit la vérité, a contré Francis Geron. Quant à la place, la DGO4 estime que ça ne ressemble plus à rien." Au bourgmestre Freddy Lejeune est revenue la conclusion du débat. "On a eu une manifestation le week-end dernier, je n’ai pas senti un énorme problème de parking. Si c’est bien géré, ça peut fonctionner."