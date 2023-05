Les Audacieuces by PdO, pour les grandes tailles à Aubel

On le sait, il n’est parfois pas chose aisée pour les grandes tailles de trouver des vêtements. Mais bonne nouvelle pour les dames, une adresse de prêt-à-porter féminin de grandes tailles vient d’ouvrir au centre d’Aubel, rue de la Bel. "En fait, j’avais ouvert il y a quelque temps un petit corner pour grandes tailles dans mon magasin Plaisir d’Offrir d’Aubel , détaille Christine Hubert qui est derrière Les Audacieuses by PdO. Et il y avait une très forte demande de la part des clientes. Ensuite, j’ai vu qu’il y avait une surface commerciale à louer dans le centre d’Aubel et je me suis lancée." On peut donc y trouver des vêtements "allant de la taille 42 à 52-54. Et je renouvelle toutes les semaines ma collection tant la demande est déjà importante. Cela nous fait d’ailleurs plaisir car on reçoit énormément de remerciements de la part des clientes qui sont contentes de trouver des grandes tailles chez nous. Et cela nous permet également de garder l’esprit de l’autre magasin, Plaisir d’Offrir, qui mêle toujours vêtements et accessoires." Quant aux heures d’ouverture, c’est du mardi au samedi de 10 à 18h et le dimanche de 10 à 13 h.