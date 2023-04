L’Espace Culture inauguré: "une étape importante" pour Aubel

"Cet événement représente une étape importante dans le développement de notre commune, car il témoigne de notre engagement en faveur de la culture et de l’art. Cet Espace Culture est bien plus qu’un simple bâtiment. Il symbolise la culture et la créativité de notre commune", a déclaré le bourgmestre Freddy Lejeune.

Pour rappel, ce nouveau lieu comprend l’atelier ARTistouilles, deux salles polyvalentes, cinq studios, l’ONE, une salle de spectacle et la bibliothèque.