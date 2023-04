Espace Culture d’Aubel: "déçue", la famille du photographe Hubert Grooteclaes souhaite rencontrer la Commune

Ce 24 avril, Pascale Grooteclaes, fille du photographe, a écrit au bourgmestre, aux échevins et au conseil communal d’Aubel "au nom de la famille Grooteclaes".

Dans sa lettre, elle indique avoir appris "par voie de presse que le futur centre culturel d’Aubel qui sera inauguré dans quelques jours (NDLR: ce vendredi) s’appellera désormais Espace Culture, sans plus mentionner le nom de notre père Hubert. Cette nouvelle appellation ne rendra plus hommage à notre père, si attaché à son pays natal. Nous étions fières et honorées que son patelin, comme il disait, lui dédie ce bâtiment important et incontournable pour la vie culturelle d’Aubel".

"Triste et déçue de cette décision, et de l’avoir apprise sans avoir été concertée ou à tout le moins avertie personnellement", la famille estime que "c’est un peu la mémoire de notre père qui est ainsi effacée". Raison pour laquelle elle sollicite un rendez-vous avec "un des membres du conseil communal en charge du dossier" pour "mieux comprendre les motivations de ce changement et, peut-être, nous l’espérons, envisager une marche arrière ou une reconsidération".