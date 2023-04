"Mais les marches existaient déjà depuis quelque temps, les comités de parents cherchaient à récolter de l’argent pour les écoles et ils ont organisé une marche, dites “des haies”. Cela a eu beaucoup de succès !", rembobine Jacqueline Lambrette, qui a rejoint le club en 1996 avant d’en prendre la tête en 2013.

Aujourd’hui, le club compte 64 membres (ils étaient 130 en 2007). Contrairement à d’autres, il se porte bien. "L’année passée, dix clubs ont arrêté leur activité, c’est la première année qu’il y en avait autant !", rapporte celle qui préside aussi la fédération. C’est la conséquence du Covid, de la diminution des marcheurs, de la disparition des fondateurs, de l’augmentation des coûts comme des locations de salle… "Il y a encore une cinquantaine de membres actifs: dès que l’on demande de l’aide, ils sont là, comme pour la semaine précédant la marche pour les courses, le fléchage, la préparation du hall, des contrôles et l’accueil le week-end. On parvient à le faire avec nos membres", se réjouit Josette Somja, secrétaire et trésorière.

Même si les marcheurs aubelois sont restés actifs pendant la pandémie (participation aux challenges "J’me bouge pour mon club", marche d’entraînement…), le Covid leur a quand même fait du tort. "On a refait de la publicité, fin de l’année passée, avec un toutes-boîtes. De là, on a eu une dizaine d’inscriptions, des plus jeunes de 50 ans !"

"Dans la marche, c’est le plus jeune que l’on puisse avoir ; avant ça, ils font du VTT, du foot et puis ils viennent vers nous quand ils ne savent plus le faire", ajoute Jacqueline Lambrette.

Les Compagnons de Saint-Hubert s’attendent à accueillir environ 2 000 personnes tout au long du week-end des 6 et 7 mai. "Aubel est une région fort appréciée, par l’accueil, les parcours qui changent chaque année…", note la secrétaire. "Ce qui fait notre force, aussi, c’est que le dimanche, les gens plus âgés peuvent accompagner les marcheurs en allant au marché. Et puis, il y a des endroits à visiter autour: l’abbaye du Val-Dieu, le cimetière américain…", conclut la présidente.

De nouveaux itinéraires pour la marche annuelle des 6 et 7 mai

Cinq distances sillonneront les paysages bocagers vers Hombourg. Des récompenses attendent les marcheurs.

Les marcheurs passeront à l’ancienne gare de Hombourg. Une visite gratuite de la siroperie Nyssen est également proposée le samedi à 11 h. ©EdA Philippe Labeye

La marche des Compagnons de la Saint-Hubert se déroule désormais la 18e semaine de l’année, début mai, et non plus en mars. Des parcours de 4 km (accessible aux PMR et aux poussettes), 6, 9, 14 et 21 km sont organisés départ du hall omnisports d’Aubel, avec départ de 7 à 15h (12h pour les 21 km). "Contrairement aux balades balisées des communes, on passe plus rapidement dans des prairies, des petits chemins, les échaliers", insiste Jacqueline Lambrette. Les promenades feront ainsi découvrir les beaux paysages bocagers, cette fois-ci du côté de Hombourg. "On va passer par le lieu-dit du tunnel Laschet, à l’ancienne gare de Hombourg, à la brasserie Grain d’Orge, etc. Les 21 km repartent ensuite vers la route de Sippenaeken et le bois Laschet. On essaie de varier les paysages."

Pour son anniversaire, le club a également réservé des récompenses aux marcheurs. "Ils vont tous recevoir un petit cadeau à l’inscription et un billet de tombola. Toutes les heures (NDLR: entre 10 et 16 h, le samedi et le dimanche), on va tirer un lot. On a eu plus de 100 lots de commerçants aubelois et verviétois. Alors que l’on pensait offrir une boisson, une gaufre, cela a pris de l’ampleur !" Une petite surprise attend également les enfants.

De la petite restauration et un repas chaud seront également proposés. Une animation musicale par Live Star est aussi prévue le dimanche.