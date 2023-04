Véritable bijou architectural (signé Jean-Pierre Donéa, avec Marc Bonten comme sertisseur) dans un écrin de nature, ce bâtiment est "dédié à la culture sous toutes ses formes".

ARTistouilles en plein déménagement! ©EdA LABEYE Philippe

"J’espère que ça va fonctionner, c’est d’ailleurs l’idée des portes ouvertes: faire découvrir le potentiel du bâtiment et donner l’envie d’y venir. Faire connaître, aussi, les différentes utilisations pour susciter chez les gens l’envie de s’intéresser à la culture", indique l’Aubelois Jean-Paul Paggen, nouveau gestionnaire de l’Espace Culture et du hall omnisports.

Au sein de la structure divisée en trois étages, on retrouve ARTistouilles, deux salles polyvalentes, cinq studios, l’ONE, une salle de spectacle et la bibliothèque.

La seconde salle polyvalente. ©EdA LABEYE Philippe

Ce qui frappe, outre la modernité et ce subtil mélange de bois, de béton et d’aluminium, c’est le cœur du bâtiment: la salle de répétition de l’harmonie. Une salle insonorisée, vitrée et polyvalente (87 m). "Elle pourra être louée et un espace est prévu pour les instruments. L’harmonie devrait venir y faire sa prochaine répétition, on se réjouit de voir cela."

La salle insonorisée pour les répétitions de l’harmonie. ©EdA LABEYE Philippe

Car chaque salle peut être louée, comme nous le précisions le 7 mars dernier. Au même niveau, le - 1 par rapport à l’entrée principale, on retrouve une seconde salle polyvalente (de 97 m2) qui sera utilisée pour les cours de yoga, de stretching – peut-être de tai-chi – et pour des expositions. Entre les deux, un espace avec un bar pour les événements.

La salle de spectacle. ©EdA LABEYE Philippe

À l’étage, on retrouve les cinq studios (de 44, 43, 24 ou 21 m2) pour les cours de musique donnés par l’académie Hubert Keldenich. Le local de l’ONE (l’Office de la naissance et de l’enfance) s’y trouve également, les premières consultations se tiendront les 8 et 11 mai.

Enfin, contre un futur local informatique, la salle de spectacle (143 m2), majestueuse tout en étant raisonnable. "Nous pouvons y mettre une centaine de places mais le type de spectacle n’est pas encore réellement défini. On pense à du théâtre, des petits concerts, etc. Pour les plus grandes capacités, nous avons sur Aubel la salle du Cercle et le hall omnisports. Ici, c’est plus intimiste", pointe Jean-Paul Paggen.

L’attente fut longue, à Aubel. Mais au vu du résultat, ça en valait assurément la peine.

Un chantier complexe perturbé dès son lancement, en octobre 2019

Dès les fondations, un premier couac avec l’obligation de planter des pieux. ©EdA Philippe Labeye

L’addition finale du chantier doit encore être calculée, mais il chiffre à 4,2 millions d’euros hors TVA de 21%, soit près de 5,1 millions d’euros, alors qu’il était estimé à 3 millions d’euros hors TVA.

Entamé en octobre 2019, ce chantier aura été (fortement) impacté par l’obligation de planter 94 pieux de fondation (deux mois ont été perdus dès les premiers jours), par le confinement lié au Covid et par l’inflation des prix des matériaux de construction (14%, selon des données de mai 2022). L’ouverture, espérée en 2022 (annoncée, même, au printemps 2021 lors de l’élaboration du dossier), a donc été postposée à plusieurs reprises pour fixer le 28 avril 2023 afin d’inaugurer le bâtiment. Il est le fruit de l’entreprise aubeloise Bonten, pour qui ce dossier ne fut ni des plus simples, ni des plus rentables…