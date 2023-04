Aubel: Annye et Victor Taeter ont célébré leurs noces de diamant

Au cours de sa vie, Victor s’est formé au soudage mais, pour le reste, il est autodidacte pour la maçonnerie, l’électricité ainsi que la mécanique. Il est un des six fondateurs du service de remplacement de région herbagère. Depuis 1987, il est également président et porte-drapeaux des combattants d’Aubel et de Rémersdael. Comme invalide de l’armée en temps de paix, il est devenu président des invalides de l’armée de la section Visé-Eupen. Il est aussi président et trésorier des Aînés de la Fédération wallonne des agriculteurs du Pays de Herve. Et enfin, responsable et sacristain à l’église de Rémersdael. En soirée, quand il allait aux réunions des associations citées, Annye s’occupait des trois filles et leur cousait de belles petites robes.

Une fois pensionnés, ils déménagèrent à Aubel en 2004. Plus autant de travail qu’à la ferme ! Que faire ? Victor s’est alors lancé dans son hobby favori, l’informatique et Annye en a profité pour suivre des cours de peinture. Aujourd’hui, pendant que Victor poursuit son investissement dans ses différentes associations ainsi que dans la Fabrique d’église de Rémersdael, Annye a trouvé une occupation qu’elle apprécie beaucoup, les mots fléchés. Et pour être ensemble, ils ont trouvé une nouvelle passion: l’organisation des activités de la FWA (Fédération wallonne des agriculteurs du Pays de Herve).

Félicitations à eux pour leurs noces de diamants et à la belle famille qu’ils ont formée !