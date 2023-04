Hubert Grooteclaes oublié à Aubel ? L’Espace Culture ne porte plus son nom...

Pourquoi s’en souvenir ?

Pour les plus jeunes, le nom d’Hubert Grooteclaes est certainement aussi flou que les clichés que tirait avec maîtrise cet artiste autodidacte, qui a immortalisé les plus grands (Jacques Brel, Miles Davis, Louis de Funès…) et s’est lié d’amitié avec Léo Ferré en 1959. Enseignant à Saint-Luc de 1971 à 1992, photographe ayant exposé à Bruxelles, Tokyo, Houston, etc., considéré comme l’un des pères de l’école de la photographie liégeoise, Hubert Grooteclaes aura marqué de son empreinte sa génération. Récemment encore, TV5 Monde mettait en ligne, sur YouTube, un reportage consacré à cette "légende de la photographie belge". En novembre 2019 ( du 9 au 25), le Centre culturel d’Aubel, qui porte son nom, lui consacrait une exposition rétrospective. La même année, le 16 juin 2019, une fresque monumentale était dévoilée via Paliss’art face à l’école Saint-Luc à Liège.

Interpellation au conseil

"Nul n’est prophète dans son pays", nous confiait le 8 novembre 2019 Vincent de Waleffe, qui avec la famille Grooteclaes avait sélectionné les clichés de l’exposition aubeloise (qui reprenait, évidemment, les paysages du Plateau de Herve, d’Aubel à Olne). Nul ne semble être prophète dans sa commune, à Aubel, puisque l’autorité communale n’a pas associé le nom d’Hubert Grooteclaes au nouvel Espace Culture d’Aubel, qui sera inauguré ce 28 avril et présenté aux Aubelois ces 29 et 30 avril de 10 à 18 h. "On se demande ce que le symbole aubelois Centre culturel Hubert Grooteclaes va devenir. Sur les publicités que nous voyons, nous voyons Espace Culture, mais qu’a-t-on fait de notre ami Hubert ? Va-t-il disparaître avec la démolition du bâtiment", a posé en conseil communal Léon Stassen (Aubel Citoyen), faisant référence à la pierre en son hommage située à l’entrée du Centre culturel.

La pierre à l’entrée de l’actuel Centre culturel. ©DR

L’effigie sera replacée

L’échevin Francis Geron a indiqué avoir eu une demande, ce dimanche, de l’ancien échevin de la Culture pour "qu’on récupère l’effigie pour en faire quelque chose". L’échevin Benoît Dorthu a informé que le comité culturel, "c’est le comité culturel Hubert Grooteclaes, de ce côté-là le nom perdure". "L’Espace Culture s’appelle l’Espace Culture, en effet. Ce sont des choix qui sont posés parfois sur des appellations", a-t-il ajouté.

L’effigie sur pierre, qui semblait donc condamnée jusqu’à dimanche dernier, sera "replacée", mise en valeur, mais sans associer le nom du photographe à l’Espace Culture (qui coûte, au final, un million de plus pour atteindre 4,2 millions d’euros hors TVA… soit 5 millions d’euros), ce que regrette amèrement Léon Stassen qui estime "qu’on ne doit pas balayer un artiste comme lui".

L’historien aubelois Thomas Lambiet, qui tiendra une conférence au nouvel Espace Culture ce 29 avril à 14 h, regrette également ce choix. "C’est un des personnages les plus importants d’Aubel. Il a fait connaître Aubel dans le monde entier. Si on ne garde pas son nom, c’est dommage. Espace Culture Hubert Grooteclaes aurait été plus sympathique", nous indique-t-il.

Reste à voir ce que les autorités feront pour préserver davantage qu’"une trace" du photographe aubelois.