Un défilé pour Giu’Livia, associée à trois autres commerçants d’Aubel

La boutique de lingerie pour femme, homme et enfant, Giu’Livia, installée à Aubel depuis six ans, présentera sa nouvelle collection au cours d’un défilé le 26 avril prochain. "On avait déjà fait un défilé, mais j’étais dans une autre boutique qui permettait de mettre environ 50 personnes. Ici, la nouvelle boutique ne s’y prête pas, donc c’est la première fois qu’on l’organise dans une salle avec une DJ (NDLR: la salle du Cercle, rue de la Station) . On attend entre 80 et 100 personnes", indique la propriétaire, Milena Di Bono. 170 tenues seront portées par huit femmes et deux hommes. "Ce sont des filles qui ont déjà fait ça ailleurs, et le font pour moi, mais c’est surtout du travail en famille, avec ma collègue. Je défile aussi moi-même parce que les gens aiment bien de voir sur différents types de morphologies et de tout âge. Je touche vraiment tout le monde, toutes les poitrines !"