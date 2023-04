65 ans de de mariage pour Nénette Beckers et Hubert Ernst

Nous leur avions consacré un article le 7 avril 2008, dans "leur" journal auquel ils sont abonnés depuis des décennies. À cette occasion, nous mettions en exergue les 50 ans de mariage (fêtés aux Pignons Blancs) de "Nénette" Beckers et Hubert Ernst, qui le jeudi 10 avril 1958, une semaine avant l’ouverture de l’exposition universelle de Bruxelles, se sont dits oui. Ils allaient alors, dans la foulée, reprendre l’exploitation agricole de Messitert, sur la Crutzstraat. Une exploitation laitière de 20 à 30 vaches, avec quelques porcs et des poules. Quatre ans avant, en 1954, c’est sur la fête de Saint-Jean-Sart qu’Hubert Ernst – né à Charneux le 2 juillet 1934 du couple Ernst-Vaessen (dont il est le 3e garçon sur 4) – et Antoinette Beckers – née le 30 mars 1934 à Aubel, 11e et dernier enfant du couple Beckers-Hensen – se sont rencontrés. Après un voyage de noces à Lourdes, le couple fonda une famille de quatre enfants (Béa, André et Jean-Michel et Bernard), de 10 petits-enfants et de 6 arrière-petits-enfants. De cet amour, quelques étapes: à Rome en 1983 pour les 25 ans de mariage. rue de la Bel pour un déménagement se rapprochant du centre d’Aubel, à Mortroux en 2018 pour les noces de diamant et, ce 9 avril, à La Clouse pour ces noces de Palissandre (65 ans).