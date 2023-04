20.000 œufs durs colorés par heure à Aubel: "Un marathon depuis un mois" (photos + vidéo)

Denis Baltus travaille avec son épouse, Vinciane Girretz, depuis une dizaine d’années. Près 200 000 œufs frais sortent de l’entreprise tous les jours. Et le couple peut aussi produire des œufs durs colorés ou vernis, suivant la période de l’année. "On en fait en dehors de Pâques, car l’avantage, c’est la conservation. Nos œufs durs vernis se gardent plus longtemps que si vous le faites vous-même. " Avec la fête de Pâques, la production augmente fortement. Les œufs durs colorés sont une tradition pour de nombreuses familles. Les deux machines se lancent donc et colorent jusqu’à 20 000 œufs par heure.

Plusieurs techniques de coloration

©EdA LABEYE Philippe

Les œufs sont d’abord préchauffés à la vapeur. Ils sont ensuite cuits dans l’eau bouillante. Avant de passer à la couleur, ils sont légèrement refroidis. "Lorsqu’ils passent dans la machine pour la coloration, ils sont à 70 degrés plus ou moins." Normalement, le colorant ne traverse pas la coquille mais ça peut arriver. Il est donc alimentaire, "c’est le même colorant que celui utilisé pour les bonbons". Pour faire cette fameuse couleur, Denis Baltus possède deux machines, pour des résultats différents. "Avec la première, on va colorer par trempage. L’œuf sera uni. L’autre, ce sont des pistolets qui vont colorer les œufs, ce qui permet d’avoir des motifs et plusieurs types de coloris sur un seul œuf." Et puis, la couleur sera aussi différente suivant la coquille. Elles seront plus éclatantes sur les œufs blancs, et plus foncées sur les coquilles brunes.

Les dernières livraisons

©EdA LABEYE Philippe

L’heure est désormais aux dernières colorations. Les livraisons sont honorées. "Nos clients sont essentiellement des grossistes en produits laitiers, qui revendent en magasin. Nous vendons quand même en direct dans quelques magasins de la région."

Ces œufs colorés se retrouveront donc ce week-end sur les tables de nombreuses familles, préférant les œufs durs à ceux en chocolat. À chacun sa tradition.