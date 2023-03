"La police refuse de verbaliser" les voitures mal stationnées rue de Battice à Aubel

Six mois plus tard, aucun avertissement, aucun PV. Une première indication de cette raison était donnée en octobre: "La police m’a dit de placer des plaques d’interdiction de stationnement partout." Alors, on en est où ? "La police refuse de venir verbaliser parce que ce n’est pas conforme. Il faut mettre partout qu’on ne peut pas stationner, jalonner les trottoirs de plaques. J’avais expliqué que ce serait un peu dommage, mais c’est la version officielle", regrette Francis Geron.

L’échevin aubelois constate cependant que "les gens et riverains de la rue sont, en général, enchantés des améliorations, même si certains se plaignent qu’on ne sait pas stationner et qu’il n’y a pas assez de places". "Le matin ou le soir, on a maximum deux ou trois voitures hors des places, mais c’est clair qu’en journée certains s’arrêtent ailleurs que sur les places."

Francis Geron souhaite rencontrer une nouvelle fois la police "pour essayer de faire comprendre qu’on est dans un milieu rural et que ça empiéterait sur la circulation et les trottoirs de venir placer 30 plaques pour le début de la zone, la fin de la zone, etc." "C’est malheureusement la police qui décide, il n’y a même pas eu d’avertissement. Pourtant, on a parlé de cela pendant un an avec la police et le SPW. On a rencontré deux fois le commissaire Maton sur place. On doit mettre des plaques et effacer les lignes jaunes sur les trottoirs", souffle Francis Geron.

"Que la Commune fasse le nécessaire…"

Le commissaire Jacques Maton, responsable du roulage pour la zone de police du Pays de Herve, confirme sa position. "J’attends que la Commune fasse le nécessaire et, après, on agira en conséquence. On a relancé une phase d’information auprès des riverains en demandant à l’antenne de Plombières qu’elle rappelle les règles en la matière. La voirie est très large à cet endroit. Ceux qui sont dans les aires de stationnement ne posent pas de soucis, ceux qui stationnent à hauteur d’une aire, en face, préservent, selon le code de la route, un espace assez large. En revanche, sur les bandes striées on peut verbaliser. On attend donc que la Commune prenne position, même s’il n’y a que quelques cas en infraction."

Pour faire respecter les aires de stationnement, il faudra donc qu’un des deux intervenants revienne sur sa position…