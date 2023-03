En effet, Enjoy by Ethan, qui fut auparavant le Bistro d’Ethan, stoppe ses activités. "Nous devons fermer suite à des charges énergétiques trop importantes ainsi qu’à une forte augmentation du prix de nos marchandises, détaille le chef Fabrice Van Genechten. Alors, soit nous devions répercuter cela sur nos clients et augmenter de façon drastique les prix de nos plats ; soit on devait fermer."

C’est donc cette seconde solution qui fut choisie par le patron, tournant ainsi la page de son resto Enjoy by Ethan. Sans oublier que le Comptoir des Saveurs by Ethan avait dû être fermé pour les mêmes raisons en début d’année.

Quant au futur, Fabrice Van Genechten ne souhaite pas en dévoiler davantage pour le moment. "Je ne souhaite pas communiquer à ce sujet pour le moment. Je resterai dans le secteur mais il est trop tôt pour en parler. Quant au personnel, tout le monde va retravailler et personne n’est laissé de côté."

La partie traiteur reste disponible

Enfin, à noter que Fabrice Van Genechten poursuit son service traiteur. "J’ai encore quelques banquets et des mariages qui sont signés pour cet été et je vais évidemment les honorer. De plus, le carnet de commandes reste ouvert pour toute demande de traiteur."